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Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi yakınlarında 02 AFN 305 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti, durumu iyi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

kaza ve araç bilgisi:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFN 305 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. Olayın oluş şekli ve kazaya yol açan nedenlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili değerlendirme ve incelemeler yetkililerce sürdürüyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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