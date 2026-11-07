Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

kaza ve araç bilgisi:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFN 305 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. Olayın oluş şekli ve kazaya yol açan nedenlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili değerlendirme ve incelemeler yetkililerce sürdürüyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.