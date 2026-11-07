osmangazi’de yapay zeka ve insanın geleceği konuşuldu

Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar Arkeoparkı'nda bulunan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nde düzenlenen Kültür Buluşmaları'nın ikincisinde, yapay zeka ve dijital çağın insanlık üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde tartışıldı. Etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Açık Seçik Felsefe iş birliğiyle gerçekleştirildi.

etkinlik ve konuşmacılar:

Söyleşinin konuğu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgül Ekinci oldu; programın moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Kadir Çüçen üstlendi. Etkinlik, "Uludağlı Kadın Filozoflar" dizisinin ikinci konuşması olarak "Dijital Çağda Epistemolojik, Ontolojik, Varoluşsal Dönüşümler ve Anlam Arayışı" başlığı altında gerçekleşti.

söyleşide ele alınan temel başlıklar:

Ekinci, dijital çağla birlikte bilginin niteliğinde ve bilginin gerçeklik ile hakikat ilişkilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Söyleşide epistemolojik açıdan bilginin üretim biçimleri, ontolojik açıdan gerçekliğin algılanışı ve bu değişimlerin bireyin varoluşuna etkileri üç ana eksen olarak ele alındı.

Konuşmada şu vurgular öne çıktı: "Teknoloji artık yalnızca hayatı kolaylaştıran değil, aynı zamanda hayatı dönüştüren bir alan haline geldi. Teknoloji hem zamanı hem de mekanı dönüştürdü." Bu çerçevede yapay zekanın bilgi üretim süreçlerine entegrasyonu ve bilginin kaynaklarındaki nitelik değişimi değerlendirilirken, geçmiş teknolojik kırılmalarla kıyaslamalar yapıldı.

insan, emek ve toplumsal yansımalar:

Söyleşide, yapay zekanın gelişimiyle birlikte insanın bilgi üretimindeki rolünün nasıl evrileceği, yazılım ve kodlama süreçlerinde insan emeğine duyulan ihtiyacın gelecekte nasıl şekilleneceği tartışıldı. Katılımcılar, otomasyonun sınırlamaları ve insan yaratıcılığının sürdürülebilirliği üzerine sorularla karşılaştı.

Ekinci, hızlı teknolojik dönüşümlerin psikolojik etkilerine de dikkat çekti; insanların değişimi kabullenmede yaşadığı güçlüğün, artan kaygı ve bireysel suçlama eğilimleriyle ilişkilendirilebileceğini belirtti. Bu noktada toplumun adaptasyon mekanizmaları ve etik sorumluluklar üzerine düşünülmesi gerektiği vurgulandı.

Söyleşi, "insanlığın sonuna mı yaklaşıyoruz?" ya da "yapay zeka insan eliyle gerçekleştirilen son büyük değişim midir?" gibi köklü soruların yanında, geleceğin dünyasında insanın nerede konumlanacağına dair olasılıkların tartışılmasıyla sonlandı. Katılımcılar, yapay zekanın tarihi gelişimi, bugün ulaştığı düzey ve gelecekte üstlenebileceği roller hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HİSAR ARKEOPARKI’NDA BULUNAN YAŞAR KEMAL MEDENİYETLER KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN KÜLTÜR BULUŞMALARI’NIN İKİNCİSİNDE YAPAY ZEKA VE DİJİTAL ÇAĞIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ELE ALINDI.