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Kazı çukuruna düşen motosiklet sürücüsü Van Edremit'te hayatını kaybetti

Edremit çevre yolunda süren kazı çalışmaları sırasında gözden kaçan derin çukura düşen motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kazı çukuruna düşen motosiklet sürücüsü Van Edremit'te hayatını kaybetti

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Kaza, 7 Kasım 2026 günü saat 07.30 sıralarında Van’ın Edremit ilçesi Bakacık Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, yol yapım ve kazı çalışmalarının sürdüğü noktada açılan derin bir çukura düştü. Olayın görgü tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza mahalline intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve cenazenin sevki:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan ön değerlendirme ve saha çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İddialar ve güvenlik vurgusu:

Olayda, kazı çukurunun sürücü tarafından fark edilemediği iddia ediliyor. Resmi soruşturma, çukurun işaretlenip işaretlenmediği ve yol güvenliği tedbirlerinin yeterli olup olmadığının tespiti yönünde ilerliyor. Yetkililer ve soruşturmayı yürüten birimler konuyla ilgili ayrıntıları açıklayacak.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YOL ÇALIŞMASI KAPSAMINDA AÇILAN KAZI...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YOL ÇALIŞMASI KAPSAMINDA AÇILAN KAZI ÇUKURUNA DÜŞEN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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