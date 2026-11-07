Karabük'te kontrolünü kaybeden minibüs apartman parkında devrildi: üç araç zarar gördü

Olayın gelişimi:

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 78 S 0088 plakalı minibüs önce yaya kaldırımına çıktı, ardından apartmanın park alanında bulunan araçların üzerine devrildi.

kazada can kaybı olmadı:

Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi; olayda üç araçta maddi hasar oluştu. Yetkililer ve olay yerindeki görgü tanıkları, çarpmanın ardından araçların park halindeyken devrildiğini aktardı.

müdahale ve araçların kaldırılması:

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken, devrilen minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve ilgili birimler kaza ile ilgili inceleme başlattı ve hasar gören araçların tespit çalışmaları sürdü.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak soruşturma sonrası netleşeceğini bildirdi. Olayın yaşandığı site ve çevresinde park düzeninin ve trafik güvenliğinin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılabileceği belirtildi.

KARABÜK’TE KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜSÜN APARTMANIN PARK ALANINDAKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLMESİ SONUCU 3 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.