Kocaelispor ilk yarıda Eyüpspor önünde 2-0 öne geçti

Kocaelispor öne geçti

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Kocaelispor erken dakikada bulduğu golle öne geçti ve devrenin son bölümünde skoru ikiye çıkardı.

ilk yarı dakikalar:

5. dakikada ceza yayı gerisinden Sissoho’nun şutunda kaleci Moldovan’dan dönen topu altıpas içinde önünde bulan Daniel Agyei değerlendirdi ve gole çevirdi: 0-1. 28. dakikada Tayfur Bingöl’ün uzun pasıyla gelişen atakta Baku, sol kanatta topu buluşturdu; Baku’nun pasını alan Rivas’ın ceza sahasının solundan geriye çıkardığı topa ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu sert bir vuruşla cevap vererek skoru 0-2 yaptı. 37. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Baku’nun yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası solundan Tayfur Bingöl yakın köşeye vurdu, ancak kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çıkardı ve konuk ekibin farkı açma çabasını engelledi.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay.

Eyüpspor ilk 11: Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Boutobba, Sabiri, Pintor (Sadia dk. 18), Abdullahi. Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, David Costa, Yusuf Barası, Hamza Akman, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş. Teknik direktör: Mustafa Dalcı.

Kocaelispor ilk 11: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho (Tayfur Bingöl dk. 6), Show, Daniel Agyei, Baku, Aye. Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Maglica, Gulliksen, Gonçalo Sousa, Arda Özyar, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Onur Öntonga. Teknik direktör: Selçuk İnan.

İlk yarının öne çıkan anları arasında Agyei ve Berkan Kutlu’nun golleri ile Moldovan’ın 37. dakikadaki kritik kurtarışı bulunuyor; Kocaelispor devreyi iki farklı avantajla tamamladı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KOCAELİSPOR'U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KOCAELİSPOR'UN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.