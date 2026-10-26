Dolar 49,7564 +0,14%
Euro 55,7021 +0,06%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.454,33 +0,67%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,89 -0,73%
--°

Gölcük'te meclis üyesine silahlı saldırı: Murat Saral yaşamını yitirdi

MHP'li meclis üyesi Murat Saral, Gölcük'te tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı; hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölcük'te meclis üyesine silahlı saldırı: Murat Saral yaşamını yitirdi

Gölcük'te meclis üyesine silahlı saldırı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Saldırı, Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Saral ile A.İ.U. arasında çıkan tartışma büyüdü; A.İ.U., iddialara göre tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan Murat Saral, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Saral yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye çok sayıda yakını ve vatandaş geldi.

Soruşturma ve arama çalışması:

Saldırının ardından şüpheli A.İ.U. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin incelemeleri devam ettirdiği bildirildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti