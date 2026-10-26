Gölcük'te meclis üyesine silahlı saldırı: Murat Saral yaşamını yitirdi

Gölcük'te meclis üyesine silahlı saldırı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Saldırı, Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Saral ile A.İ.U. arasında çıkan tartışma büyüdü; A.İ.U., iddialara göre tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan Murat Saral, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Saral yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye çok sayıda yakını ve vatandaş geldi.

Soruşturma ve arama çalışması:

Saldırının ardından şüpheli A.İ.U. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin incelemeleri devam ettirdiği bildirildi.

OLAY YERİ