Gölcük'te sağanak sonrası istinat duvarı çöküşü mahalle sakinlerini tedirgin etti

olay yerinde ilk bulgular:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yanındaki elektrik direği yan yatarak eğildi ve binadaki bazı dairelerin bir bölümü zarar gördü.

Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde duvarın parçalanması ve çevrede oluşan kalabalık dikkat çekiyor. Bölgeye herhangi bir müdahale yapılmadan önce yetkililer ekipleri inceleme için bölgeye yönlendirdi.

sakinlerin anlatımı:

Olay sırasında evde olduğunu söyleyen Özcan Öz, duyanların ilk anda ne olduğunu anlayamadığını belirterek, "Önce deprem mi oldu diye düşündük" dedi. Öz, bağrışma ve koşuşturmalar üzerine dışarı çıktığını ve istinat duvarının çöktüğünü gördüğünü anlattı.

Öz, bölgede birkaç gün önce yol ve altyapı çalışması yapıldığını, zeminin yağış nedeniyle ıslandığını ve bunun duvarın çökmesine katkı sağlayabileceğini düşündüğünü ifade etti. Sakinlerin gözlemleri, olayın nedenine dair ilk değerlendirmeler arasında yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ediyor. Yetkililer, çalışma ve güvenlik önlemleri tamamlanana dek bölgeyi denetim altında tutuyor; güvenlik riski taşıyan alanlara erişim kısıtlanmış durumda.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hasar tespiti ve sorumlulukların değerlendirilmesi bekleniyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar geldikçe bölgeden yeni bilgiler paylaşılacak.

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: "Deprem mi oldu diye düşündük"