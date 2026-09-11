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Gölcük'te sürdürülebilir hasat vurgusu: kaymakam Arıkan üreticilerle sahada

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Gölcük Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek incir hasadını inceledi; verim, kalite ve teknik destek gündemindeydi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gölcük'te sürdürülebilir hasat vurgusu: kaymakam Arıkan üreticilerle sahada

Gölcük Mahallesi'nde incir hasadı etkinliği

Efeler Kaymakamı İlker Arıkanın katılımıyla Gölcük Mahallesi'nde düzenlenen incir hasadı etkinliğinde, üreticilerle saha çalışması kapsamında bir dizi değerlendirme yapıldı. Etkinlikte sezonun genel durumu, hasat süreci ve üretime ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Saha değerlendirmesi:

Hasat sırasında üreticilerle yürütülen görüşmelerde, incirde verim ve kalite odaklı uygulamalar ile hasat zamanlaması ve yöntemleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, sahadaki talep ve beklentilerini aktarırken üretim sürecinde karşılaşılan teknik ihtiyaçlar ve iyileştirme alanları masaya yatırıldı.

Yetkililerin mesajı:

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Efeler’in önemli tarımsal değerlerinden biri olan incirin sürdürülebilir, kaliteli ve katma değeri yüksek şekilde üretiminin devam ettirilmesi amacıyla üreticilerimize yönelik saha çalışmalarını ve teknik destek faaliyetlerini sürdüreceğiz" denildi. Bu mesaj, etkinliğin odak noktalarından biri olarak öne çıktı.

Etkinliğe Kaymakam İlker Arıkanın yanı sıra Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, ilçe müdürlüğü teknik personeli ve bölge muhtarları katıldı. Katılımcılar arasında Gölcük Mahalle Muhtarı Ünal Camuz, Aşağıkayacık Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar, Terziler Mahalle Muhtarı Ramazan Şen ile Gölcük Mahallesi'nde üretim yapan incir üreticileri yer aldı.

Etkinlik, üretim zincirinin güçlendirilmesi ve üreticilere yönelik teknik desteğin sürdürülmesi yönünde ortak bir anlayışla sona erdi; önümüzdeki dönem için sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda çalışmaların şekillendirilmesi planlanıyor.

KAYMAKAM ARIKAN, İNCİR HASADINA KATILDI

KAYMAKAM ARIKAN, İNCİR HASADINA KATILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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