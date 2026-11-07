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Muhtarlıklara evrak işlerini kolaylaştıracak kırtasiye desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına evrak ve yazışma işleri için kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muhtarlıklara evrak işlerini kolaylaştıracak kırtasiye desteği

kırtasiye desteğinin kapsamı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki muhtarlıkların günlük işlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan kırtasiye kolilerini ilçelerdeki muhtar dernekleri ve muhtarlıklara teslim etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde gönderilen destek, evrak ve yazışma süreçlerinin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

dağıtım ve içerik:

Hazırlanan koliler, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına ulaştırılmak üzere dağıtıldı. Kolilerde yer alan malzemeler arasında 1 paket imza kalemi, 2 paket A4 şeffaf dosya, ıstampa mürekkebi, zımba teli, A4 fotokopi kağıdı, Türk bayrağı ve çeşitli kırtasiye ürünleri bulunuyor. Bu malzemelerin muhtarlıklarda evrak düzeni ve resmi yazışmaların takibinde doğrudan kullanılacağı bildirildi.

muhtarların rolü ve beklenen etkiler:

Mahalle sakinleri ile yerel yönetimler ve ilgili kurumlar arasında köprü görevi gören muhtarların talepleri, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda ilgili mercilere iletiliyor. Sağlanan kırtasiye desteği, başvuru ve taleplere ilişkin evrakların hazırlanması ile yazışma süreçlerinin hızlanmasına ve daha sistematik yürütülmesine yardımcı olacak. Böylece muhtarlık hizmetlerinde hem iş yükü azalacak hem de vatandaşlara yönelik işlemlerin takibi kolaylaşacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDEKİ 472 MAHALLE MUHTARLIĞINA KIRTASİYE MALZEMESİ DESTEĞİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDEKİ 472 MAHALLE MUHTARLIĞINA KIRTASİYE MALZEMESİ DESTEĞİ SAĞLADI. EVRAK VE YAZIŞMA İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK MALZEMELERLE MUHTARLARIN GÜNLÜK HİZMETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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