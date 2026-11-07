Düzce'de Asar Deresi yaya köprüleri modernize ediliyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezinden geçen Asar Deresi boyunca yer alan yaya köprülerinin dayanıklılığını artırmak ve Asar Kemer Park ile görsel bütünlük sağlamak amacıyla yenileme çalışmaları yürütüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yürütülen program çerçevesinde öncelikli olarak 23 Nisan Parkı önündeki Senai Gün Yaya Köprüsü yenileniyor. Proje, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyon projeleri arasında yer alan Asar Deresi Yeşil Alan Projesi kapsamında planlandı ve uygulamaya konuldu.

Malzeme ve uygulama detayları:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, köprülerin güçlendirilmesinde öz kaynaklarla üretilen malzemeleri kullanıyor. Yenileme kapsamında köprü yüzeyleri boyanıyor ve aydınlatma sistemleri eklenerek hem güvenlik hem de estetik açıdan iyileştirme sağlanıyor.

Tamamlanan noktalar ve hedeflenen uyum:

Müdürlük, 23 Nisan Parkı mevkii, Küçüksu Şoförler Odası mevkii ve Düzce Valiliği arkasında bulunan yaya köprüsündeki çalışmaları tamamladı. Amaç, Asar Kemer Park'taki iki ihtişamlı yaya köprüsüyle uyumlu, modern ve dayanıklı bir yaya geçiş ağı oluşturmak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezinde yaya güvenliği güçlenecek ve kent estetiğine önemli katkı sağlanmış olacak.

DÜZCE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN ASAR DERESİ’NDEKİ YAYA KÖPRÜLERİNİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRMAK VE ASAR KEMER PARK İLE GÖRSEL BÜTÜNLÜK SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DOĞRULTUSUNDA, 23 NİSAN PARKI ÖNÜNDEKİ SENAİ GÜN YAYA KÖPRÜSÜNÜ YENİLİYOR.