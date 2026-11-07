kocaeli’nin ulaşım teknolojileri barcelona’da sahne aldı

kocaeli projelerini smart city expo world congress 2026'da sergiledi:

UlaşımPark A.Ş., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda dijital dönüşüm vizyonunu uluslararası platformda sundu. 3-5 Kasım tarihlerinde Fira Barcelona Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen Smart City Expo World Congress 2026'ya katılan UlaşımPark standı, robot gösterisi ve teknolojik uygulamalarla dikkat çekti.

robot gösterisi ve dijital ikiz vurgusu:

Fuarın ilk gününden itibaren stantta yapılan robot gösterisi ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı. UlaşımPark, toplu ulaşımda geliştirdiği uygulamalar arasında özellikle raylı sistemlerde dijital ikiz projesini öne çıkardı ve akıllı ulaşım, dijital dönüşüm ile sürdürülebilir mobilite alanlarındaki çözümlerini uluslararası katılımcılara tanıttı.

resmî ziyaretler ve değerlendirmeler:

Barcelona Başkonsolosu Ulaş Soylu ile Ticaret Ataşesi Gökçen Güliz Dökmeci Aşkın fuar kapsamında UlaşımPark standını ziyaret etti. Ziyaretlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik ve ulaşım yatırımları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı de fuarın ilk gününde stantta bulunarak UlaşımPark çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Hayri Baraçlı, Başkan Tahir Büyükakın liderliğinde ulaşıma yeni vizyonlar getirdiklerini belirterek, 'Kocaeli’de toplu ulaşımı yalnızca bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle ulaşım sistemlerimizi daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Baraçlı, ayrıca Eylül ayında Berlin'de düzenlenen InnoTrans 2026 fuarına katıldıklarını hatırlatarak, 'Berlin’in ardından Barcelona’da da Kocaeli’nin ulaşım alanındaki birikimini tanıtıyoruz. Her iki fuarda da simülatörlerimiz, raylı sistem uygulamalarımız ve araç iyileştirme robotlarımızla yer aldık' dedi. UlaşımPark'ı sadece toplu taşıma hizmeti sunan bir kuruluş olarak değil, ulaşım teknolojilerini geliştiren ve bunları şehre uygulayan bir marka olarak konumlandırdıklarını vurguladı.

UlaşımPark ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarda şehrin projelerini paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ULAŞIMPARK, BARCELONA’DA DÜZENLENEN SMART CİTY EXPO WORLD CONGRESS 2026’DA AKILLI ULAŞIM PROJELERİNİ ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITTI.