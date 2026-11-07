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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de: Odil Khudayberdıev gözaltında

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Özbekistan tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev, Mersin'de yakalandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de: Odil Khudayberdıev gözaltında

olayın özeti:

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Odil Khudayberdıev adlı şahıs, Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve Mersin'de yakalandı.

bakanlığın açıklaması:

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Özbekistan adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Odil Khudayberdıev' isimli şahıs, Mersin'de yakalandı."

dikkat çeken noktalar:

Açıklama, şahsın uluslararası arama kapsamında bulunduğunu ve yakalamanın Mersin'de gerçekleştiğini belirtiyor; bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: &quot;ÖZBEKİSTAN ADLİ MAKAMLARINCA &quot;UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ&quot; SUÇUNDAN KIRMIZI...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "ÖZBEKİSTAN ADLİ MAKAMLARINCA "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ" SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN 'ODİL KHUDAYBERDIEV' İSİMLİ ŞAHIS, MERSİN’DE YAKALANDI."

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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