Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de: Odil Khudayberdıev gözaltında

olayın özeti:

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Odil Khudayberdıev adlı şahıs, Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu ve Mersin'de yakalandı.

bakanlığın açıklaması:

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Özbekistan adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Odil Khudayberdıev' isimli şahıs, Mersin'de yakalandı."

dikkat çeken noktalar:

Açıklama, şahsın uluslararası arama kapsamında bulunduğunu ve yakalamanın Mersin'de gerçekleştiğini belirtiyor; bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "ÖZBEKİSTAN ADLİ MAKAMLARINCA "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ" SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN 'ODİL KHUDAYBERDIEV' İSİMLİ ŞAHIS, MERSİN’DE YAKALANDI."