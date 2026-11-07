Bolu'da zorlu parkurda hız değil kontrol hayat kurtarıyor

ambulans sürücülerine uygulamalı eğitim:

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen dört günlük Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi, ambulans kazalarının önüne geçilmesi ve acil durumlarda sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında sağlık personeline teorik bilgiler aktarılırken, Karaçayır Mahallesi'nde trafiğe kapalı parkurda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

parkur ve uygulamalar:

Parkurda dubalarla oluşturulan zorlu etaplarda sürücüler ani fren, manevra, araç kontrolü ve refleks geliştirme gibi konularda test edildi. Katılımcılar etapları dubaları devirmeden ve en kısa sürede tamamlamaya çalışırken; zorlu şartlarda güvenli araç kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Dr. Hande Gürol, eğitimin amacını şöyle ifade etti: "Bugün burada Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bölge Eğitim Merkezi olarak Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi düzenliyoruz. 'Hız yapmak hayat kurtarmaz, güvenli ve kontrollü hız hayat kurtarır' bilinciyle personelimizin ileri sürüş teknikleri ve kriz anındaki reflekslerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, maksimum verimlilik ve vatandaşlarımıza şifa köprüsü olmaktır"

Gürol, vatandaşların ambulanslara yol vermesinin önemine de değinerek sürücüleri fermuar sistemine dikkat etmeye davet etti ve "Yaşama Yol Ver" anlayışıyla destek çağrısında bulundu.

Güvenli sürüş eğitmeni Aykut Oğuz ise eğitimlerin dört gün sürdüğünü belirterek, "İlk gün kursiyerlerimize teorik eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda trafik kuralları, trafik kanunları, sürüş becerileri, ambulansın fiziki özellikleri ve araç donanımında yaşanabilecek olumsuzluklar ele alınıyor. Teorik eğitimin ardından saha uygulamalarına geçiyoruz" dedi.

Oğuz, uygulamalarda sürücülerin önce yavaş parkurlarda, ardından daha hızlı etaplarda test edildiğini; refleks, manevra kabiliyeti, fren mesafesi ve duruş kontrollerinin geliştirildiğini, eğitimin son gününde yapılan testlerle personelin güvenli sürüşe hazırlandığını aktardı.

Eğitimin ortak mesajı, sıfır kaza hedefiyle risk alınmadan hareket edilmesi ve hasta ile yaralılara en kısa ve güvenli şekilde ulaşılması oldu.

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