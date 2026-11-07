Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bolu'da zorlu parkurda hız değil kontrol hayat kurtarıyor

Bolu'da 4 gün süren eğitimde sağlık personeli, trafiğe kapalı parkurda fren, manevra ve refleks çalışmalarıyla sıfır kaza hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bolu'da zorlu parkurda hız değil kontrol hayat kurtarıyor

ambulans sürücülerine uygulamalı eğitim:

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen dört günlük Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi, ambulans kazalarının önüne geçilmesi ve acil durumlarda sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında sağlık personeline teorik bilgiler aktarılırken, Karaçayır Mahallesi'nde trafiğe kapalı parkurda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

parkur ve uygulamalar:

Parkurda dubalarla oluşturulan zorlu etaplarda sürücüler ani fren, manevra, araç kontrolü ve refleks geliştirme gibi konularda test edildi. Katılımcılar etapları dubaları devirmeden ve en kısa sürede tamamlamaya çalışırken; zorlu şartlarda güvenli araç kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Dr. Hande Gürol, eğitimin amacını şöyle ifade etti: "Bugün burada Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bölge Eğitim Merkezi olarak Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi düzenliyoruz. 'Hız yapmak hayat kurtarmaz, güvenli ve kontrollü hız hayat kurtarır' bilinciyle personelimizin ileri sürüş teknikleri ve kriz anındaki reflekslerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, maksimum verimlilik ve vatandaşlarımıza şifa köprüsü olmaktır"

Gürol, vatandaşların ambulanslara yol vermesinin önemine de değinerek sürücüleri fermuar sistemine dikkat etmeye davet etti ve "Yaşama Yol Ver" anlayışıyla destek çağrısında bulundu.

Güvenli sürüş eğitmeni Aykut Oğuz ise eğitimlerin dört gün sürdüğünü belirterek, "İlk gün kursiyerlerimize teorik eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda trafik kuralları, trafik kanunları, sürüş becerileri, ambulansın fiziki özellikleri ve araç donanımında yaşanabilecek olumsuzluklar ele alınıyor. Teorik eğitimin ardından saha uygulamalarına geçiyoruz" dedi.

Oğuz, uygulamalarda sürücülerin önce yavaş parkurlarda, ardından daha hızlı etaplarda test edildiğini; refleks, manevra kabiliyeti, fren mesafesi ve duruş kontrollerinin geliştirildiğini, eğitimin son gününde yapılan testlerle personelin güvenli sürüşe hazırlandığını aktardı.

Eğitimin ortak mesajı, sıfır kaza hedefiyle risk alınmadan hareket edilmesi ve hasta ile yaralılara en kısa ve güvenli şekilde ulaşılması oldu.

Hayat kurtarmak için zorlu parkurda ter döktüler

Hayat kurtarmak için zorlu parkurda ter döktüler

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pınarlıbelen'e yeni buluşma noktası: pazaryeri ve sosyal etkinlik alanı açılıyor
images

Zorlu parkurda hayat kurtaran ambulans sürüş eğitimi
images

İyileşmeyen yaralarda tıbbi larva uygulaması: eski yöntem modern tıpta yeniden ş...
images

Uşak il sağlık müdürlüğünden mantar uyarısı: yapay zekâya güvenmeyin

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell COP31'de 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımını uluslararası sahneye taşıyor

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz