MKE son bir ayda deniz topu ve ALTAY için silah teslimatlarını tamamladı

mke üretim kapasitesini teyit eden kapsamlı teslimat dönemi:

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), son bir ay içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri, savunma sanayii paydaşları ve dost ülkelere yönelik geniş kapsamlı teslimatlar gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre, üretim tecrübesi yeni teknolojiler ve yatırımlarla birleştirilerek Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefine katkı sunulmaya devam ediliyor.

deniz platformuna yönelik teslimat:

MKE, dünyada yalnızca beş ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu belirtilen deniz topu teknolojisinde geliştirdiği dokuzuncu DENİZHAN-76 Milli Deniz Topu'nu, MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen MİLGEM'in 11'inci gemisi için konuşlandırılmak üzere teslim etti. Bu teslimat, yerli deniz silah sistemlerinde sürdürülen ilerlemenin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

kara ve personel taşıyıcılarına yönelik çözümler:

Aynı dönemde MKE, Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı ALTAY için muhtelif sayıda silah sistemi teslim etti ve üç adet E-ZPT (elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı) daha kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu teslimatlar, hem ana muharebe hem de personel taşımaya yönelik yerli sistemlerin entegrasyonunu destekliyor.

Şirketin ürün yelpazesi yalnızca büyük silah sistemleriyle sınırlı kalmadı; küçük ve orta çaplı mühimmat ile destek ekipmanları da dağıtıldı. Teslimatlar, farklı harekat ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı.

mühimmat ve destek ekipmanları:

Son bir aylık dönemde gerçekleştirilen teslimatlar arasında ALPAY-1 Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi, MPT-76MH Milli Piyade Tüfeği, MAM-15 Anti-Materyal Keskin Nişancı Tüfeği, 2,75 inç roket motoru ile AZAK harp başlığı yer aldı. Ayrıca, 7,62 ve 20 milimetre fişekler, 25 milimetre mühimmat, 81 ve 120 milimetre havan mühimmatı, 155 milimetre obüs mühimmatı ve 155 milimetre topçu tapası gibi çeşitli mühimmat türleri de tedarik edildi.

Teslimatlar kapsamında ayrıca 35 milimetre GÖKDENİZ Silah Sistemi için bakım ve onarım ekipmanları ile çeşitli yedek parçalar da kullanıcıların kullanımına sunuldu. Bu donanımlar, sistemlerin operasyonel sürekliliğini ve bakım imkanlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Genel olarak MKE'nin son teslimatları, hem ileri teknoloji silah sistemleri hem de geniş mühimmat spektrumu ile savunma ihtiyaçlarına bütüncül yanıt sağlamaya yönelik olarak değerlendiriliyor. Şirketin üretim ve teslimat faaliyetleri, yerli ve milli kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam ediyor.

MKE’den dokuzuncu milli deniz topu ve ALTAY için silah sistemi teslimatı