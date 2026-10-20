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Gölcük'te toprak kayması riskiyle tahliye edilen site sakinlerine belediyeden barınma desteği

Yoğun yağış sonrası toprak kayması riskiyle tahliye edilen Kahvecioğlu Sitesi sakinleri, Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yalı Evleri Tesisleri'nde barındırılıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gölcük'te toprak kayması riskiyle tahliye edilen site sakinlerine belediyeden barınma desteği

Gölcük Belediyesi'nin müdahalesi:

Yoğun yağışın ardından oluşan risk nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen Kahvecioğlu Sitesi sakinleri, Gölcük Belediyesi tarafından geçici olarak barındırılmaya başlandı. Bölgedeki değerlendirmeler Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin incelemeleri sonucunda yapıldı.

Geçici barınma düzenlemesi:

Tahliye edilen vatandaşlar, güvenlik önlemleri kapsamında Değirmendere Yalı Evleri Tesisleri'nde misafir ediliyor. Belediye yetkilileri, temel ihtiyaçların karşılanması ve konaklama düzeninin sağlanması için gerekli hizmetleri koordine ediyor.

Başkanın ziyareti ve koordinasyon:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tesiste kalan vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sezer, tahliye edilen vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde takip edildiğini belirtti.

Belediye yetkilileri, riskin değerlendirildiği alanlardaki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini ve vatandaşların güvenliği sağlanana dek desteklerin süreceğini ifade etti. Sezer ayrıca, yaşanan olay nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyerek Gölcük'ün ve Türkiye'nin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER, YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN TOPRAK KAYMASI RİSKİ NEDENİYLE...

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER, YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN TOPRAK KAYMASI RİSKİ NEDENİYLE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLEN HALIDERE KÖRFEZ MAHALLESİ'NDEKİ KAHVECİOĞLU SİTESİ SAKİNLERİNİ ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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