Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor

Göreme'de peribacası çökmesinin ardından soruşturma ve inceleme süreci başlıyor

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasındaki toprak ve kaya kayması sonucu meydana gelen çökmede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, valilik olarak kendilerinin de idari soruşturma yapacaklarını açıkladı.

Olayın seyri:

Vali Kök, olayın bugün saat 15.15 civarında Nevşehir, Göreme beldesinde gerçekleştiğini ve olay yerine derhal intikal edildiğini söyledi. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan dördü taburcu edilirken, geriye kalan bir kişinin kalça kırığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Vali Kök, müdahalede AFAD, emniyet, jandarma, sağlık teşkilatı ve yerel yöneticilerin görev aldığını vurgulayarak, "Şu an itibarıyla arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Olayı doğal afet ve aşırı yağışlara bağlı zemindeki kayma olarak niteledi.

Soruşturma, bilirkişi ve takip süreci:

Vali Kök, cumhuriyet başsavcılığının adli soruşturmayı başlattığını, valiliğin de idari soruşturma başlatacağını bildirdi. Ayrıca ilgili bakanlıkların da muhtemelen idari soruşturma açacağını ve hem adli hem idari süreçlerin olayın tüm yönlerini açığa kavuşturmasını istediklerini belirtti.

Başsavcılığın görevlendireceği bilirkişilerin "yarın sabah itibarıyla" bölgede çalışmaya başlayacağı, arama kurtarma ekiplerinin ise gerekli kontroller yapıldıktan sonra geri çekildiği aktarıldı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Vali Kök'ün Nevşehir Devlet Hastanesi'ne giderek yaralının durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Vali açıklamasında, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşım yapılacağını ve soruşturma sonuçlarının kamuya duyurulacağını belirtti; ayrıca benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak tekrar başsağlığı diledi.

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK; GÖREME BELDESİNDE MEYDANA GELEN KAYA KAYMASI İLE İLGİLİ OLARAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI, VALİLİK OLARAK KENDİLERİNİN DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATACAKLARINI SÖYLEDİ.