Dolar 49,8336 +0,06%
Euro 55,7642 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.447,20 -0,68%
EUR/USD 1,1172 +0,13%
Brent Petrol 110,69 -0,85%
--°

Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor

Vali Hüseyin Kök, Göreme'deki peribacası çökmesinde cumhuriyet başsavcılığının adli soruşturma başlattığını, valiliğin de idari soruşturma açacağını duyurdu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:45

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 20:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor

Göreme'de peribacası çökmesinin ardından soruşturma ve inceleme süreci başlıyor

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasındaki toprak ve kaya kayması sonucu meydana gelen çökmede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, valilik olarak kendilerinin de idari soruşturma yapacaklarını açıkladı.

Olayın seyri:

Vali Kök, olayın bugün saat 15.15 civarında Nevşehir, Göreme beldesinde gerçekleştiğini ve olay yerine derhal intikal edildiğini söyledi. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan dördü taburcu edilirken, geriye kalan bir kişinin kalça kırığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Vali Kök, müdahalede AFAD, emniyet, jandarma, sağlık teşkilatı ve yerel yöneticilerin görev aldığını vurgulayarak, "Şu an itibarıyla arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Olayı doğal afet ve aşırı yağışlara bağlı zemindeki kayma olarak niteledi.

Soruşturma, bilirkişi ve takip süreci:

Vali Kök, cumhuriyet başsavcılığının adli soruşturmayı başlattığını, valiliğin de idari soruşturma başlatacağını bildirdi. Ayrıca ilgili bakanlıkların da muhtemelen idari soruşturma açacağını ve hem adli hem idari süreçlerin olayın tüm yönlerini açığa kavuşturmasını istediklerini belirtti.

Başsavcılığın görevlendireceği bilirkişilerin "yarın sabah itibarıyla" bölgede çalışmaya başlayacağı, arama kurtarma ekiplerinin ise gerekli kontroller yapıldıktan sonra geri çekildiği aktarıldı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Vali Kök'ün Nevşehir Devlet Hastanesi'ne giderek yaralının durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Vali açıklamasında, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşım yapılacağını ve soruşturma sonuçlarının kamuya duyurulacağını belirtti; ayrıca benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak tekrar başsağlığı diledi.

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK; GÖREME BELDESİNDE MEYDANA GELEN KAYA KAYMASI İLE İLGİLİ OLARAK...

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK; GÖREME BELDESİNDE MEYDANA GELEN KAYA KAYMASI İLE İLGİLİ OLARAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI, VALİLİK OLARAK KENDİLERİNİN DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATACAKLARINI SÖYLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
images

Tuğyan’ın yoğun bakım görüntüleri yeniden soruşturma konusu oldu
images

Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi
images

Antalya'da çatı yangını dar sokaklarda itfaiyenin müdahalesini güçleştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek