Geçit töreninde TEMAD üyeleriyle cumhuriyet coşkusu paylaşıldı

Eskişehir’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit törenine TEMAD Eskişehir İl Başkanlığı yönetimi ve dernek üyeleri katıldı. Emekli astsubaylar kortejle birlikte yürüyerek kent merkezindeki programın parçası oldu ve bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Törenin ayrıntıları:

Cumhuriyetin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, TEMAD üyeleri kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kortejde yer alan yönetim ve üyeler, alandakilerle selamlaşarak ve bayraklara saygı duruşunda bulunarak törenin akışına uyum sağladı.

İl başkanının mesajı:

TEMAD Eskişehir İl Başkanı Cihan Caylak, 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna fedakârlık gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini yaşatmak, millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere aktarmak, ortak sorumluluğumuzdur. TEMAD ailesi olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güç ve taşıdığımız sorumluluk bilinciyle, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta değerli üyelerimiz olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum".

Dernek üyelerinin törene katılımı, kentteki resmi programın bir parçası olarak dikkat çekti; TEMAD Eskişehir yönetimi hem kuruluşun anısına saygı gösterdi hem de Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajını alanda yinelemiş oldu.

ESKİŞEHİR'DE TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ (TEMAD) ÜYELERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESMİGEÇİT TÖRENİNE KATILARAK YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.