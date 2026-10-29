Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,7534 +0,32%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.448,47 -0,66%
EUR/USD 1,1171 +0,12%
Brent Petrol 111,00 -0,57%
--°

Karadeniz’de üç deniz dronunun hedefi: Liberya bayraklı Contship Jet battı

Karadeniz açıklarında üç deniz dronuyla vurulan Liberya bayraklı Contship Jet konteyner gemisi battı; 18 mürettebat tamamı kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Karadeniz’de üç deniz dronunun hedefi: Liberya bayraklı Contship Jet battı

Olayın kısa özeti:

Bulgaristan makamları, Karadeniz kıyısı açıklarında gerçekleştirilen saldırıda Yunanistan tarafından işletilen ve Liberya bayraklı Contship Jet adlı konteyner gemisinin battığını bildirdi. Saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı ve olay bölgesinde incelemeler başlatıldı.

Saldırı ve geminin batışı:

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, geminin Şabla’nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda olduğunu belirterek saldırının 3 deniz dronuyla düzenlendiğini açıkladı. Olay anına ait görüntüleri değerlendiren güvenlik analistleri, kullanılan dronların Rusya yapımı Murena-300S tipinin bir varyantı olduğunu öne sürdü; Moskova yönetimi ise suçlamaları reddetti.

Mürettebat ve kurtarma operasyonu:

Gemi, İsrail’in Hayfa Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na seyrederken saldırıya uğradı. İçinde 14’ü Filipinli, 4’ü Ukraynalı olmak üzere 18 mürettebatın tamamı, Bulgaristan donanması ve sınır polisi unsurlarına ait gemiler tarafından kurtarıldı.

Yük ve çevresel durum:

Bulgar basınında yer alan haberlere göre gemideki konteynerlerde lityum iyon piller, yanıcı sıvılar, gazlar ve diğer tehlikeli maddeler bulundu. Donanma ekipleri, karasularda farklı noktalardan numuneler alarak inceleme yaptı ve şu aşamada herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

Olay bölgesinde görev yapan Fransız deniz devriye uçaklarının yetkilileri muhtemel bir saldırıya ilişkin önceden uyardığı, ancak saldırının engellenemediği belirtildi. Saldırıya ilişkin iddiaların ve görüntülerin soruşturulmasına devam ediliyor.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısı açıklarında dün 3 deniz dronuyla vurulan Yunanistan’a ait Liberya...

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısı açıklarında dün 3 deniz dronuyla vurulan Yunanistan’a ait Liberya bayraklı "Contship Jet" gemisinin battığı bildirilirken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uçak ambulansla İstanbul'a nakledilen 20 haftalık Ertuğrul bebeğin tedavi yolcul...
images

Büyükçekmece'de fener alayıyla cumhuriyete vefa yürüyüşü
images

Cumhuriyet ışığında Bolu sokakları coşkuyla aydınlandı
images

Muş'ta 103 yıllık cumhuriyet kutlaması resepsiyonla sürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında birlik: Can Bonomo ile cumhuriyet coşkusu

Uçak ambulansla İstanbul'a nakledilen 20 haftalık Ertuğrul bebeğin tedavi yolculuğu

Piyasaya ek arz hamlesi: AB üyesi 12 ülke stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil açmayı taahhüt etti

Kilis’te protokol cumhuriyetin 103'üncü yılını resepsiyonda kutladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek