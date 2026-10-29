Karadeniz’de üç deniz dronunun hedefi: Liberya bayraklı Contship Jet battı

Olayın kısa özeti:

Bulgaristan makamları, Karadeniz kıyısı açıklarında gerçekleştirilen saldırıda Yunanistan tarafından işletilen ve Liberya bayraklı Contship Jet adlı konteyner gemisinin battığını bildirdi. Saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı ve olay bölgesinde incelemeler başlatıldı.

Saldırı ve geminin batışı:

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, geminin Şabla’nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda olduğunu belirterek saldırının 3 deniz dronuyla düzenlendiğini açıkladı. Olay anına ait görüntüleri değerlendiren güvenlik analistleri, kullanılan dronların Rusya yapımı Murena-300S tipinin bir varyantı olduğunu öne sürdü; Moskova yönetimi ise suçlamaları reddetti.

Mürettebat ve kurtarma operasyonu:

Gemi, İsrail’in Hayfa Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na seyrederken saldırıya uğradı. İçinde 14’ü Filipinli, 4’ü Ukraynalı olmak üzere 18 mürettebatın tamamı, Bulgaristan donanması ve sınır polisi unsurlarına ait gemiler tarafından kurtarıldı.

Yük ve çevresel durum:

Bulgar basınında yer alan haberlere göre gemideki konteynerlerde lityum iyon piller, yanıcı sıvılar, gazlar ve diğer tehlikeli maddeler bulundu. Donanma ekipleri, karasularda farklı noktalardan numuneler alarak inceleme yaptı ve şu aşamada herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

Olay bölgesinde görev yapan Fransız deniz devriye uçaklarının yetkilileri muhtemel bir saldırıya ilişkin önceden uyardığı, ancak saldırının engellenemediği belirtildi. Saldırıya ilişkin iddiaların ve görüntülerin soruşturulmasına devam ediliyor.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısı açıklarında dün 3 deniz dronuyla vurulan Yunanistan’a ait Liberya bayraklı "Contship Jet" gemisinin battığı bildirilirken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.