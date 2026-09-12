Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Gölette arama kurtarma çalışmaları sonrası 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Muş’un Eğirmeç köyünde gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan gözden kayboldu; ekiplerin arama sonucu sudan çıkarılarak hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölette arama kurtarma çalışmaları sonrası 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gölette arama kurtarma çalışmaları sonrası 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İlçeye bağlı Eğirmeç köyü kırsalında gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık ekipleri ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar yönlendirildi. Ekipler gölette başlattığı arama çalışmalarında kısa süre sonra Ayhan'a ulaştı.

Arama kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Sudan çıkarılan Ayhan, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk için doktorlar müdahalede bulundu; ancak Ayhan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı. Bölge halkı ve yetkililer, su kenarlarında çocuk gözetiminin önemine dikkat çekti.

MUŞ’TA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ İSMAİL AYHAN, ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU SUDAN ÇIKARILARAK...

MUŞ’TA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ İSMAİL AYHAN, ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU SUDAN ÇIKARILARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tahtaköprü'deki silahlı kavgada aranan zanlı metruk binada yakalandı
images

Gerede'de geri dönüşüm tesisini saran gece yangını
images

Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı
images

Ceyhan'da kamyonetin tıra arkadan çarpması: iki kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tahtaköprü'deki silahlı kavgada aranan zanlı metruk binada yakalandı

Erciyes Cup'ta sezonun son provası

Gerede'de geri dönüşüm tesisini saran gece yangını

Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor