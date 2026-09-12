Gölette arama kurtarma çalışmaları sonrası 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İlçeye bağlı Eğirmeç köyü kırsalında gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık ekipleri ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar yönlendirildi. Ekipler gölette başlattığı arama çalışmalarında kısa süre sonra Ayhan'a ulaştı.

Arama kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Sudan çıkarılan Ayhan, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk için doktorlar müdahalede bulundu; ancak Ayhan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı. Bölge halkı ve yetkililer, su kenarlarında çocuk gözetiminin önemine dikkat çekti.

MUŞ’TA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ İSMAİL AYHAN, ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU SUDAN ÇIKARILARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.