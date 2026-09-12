Sincan'da Türk kültürünü buluşturan festival kapılarını açtı

Sincan'da Türk dünyası mirası sahneye çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Türk Dünyası Festivali, Sincan Park'ta yoğun katılımla başladı. Etkinlik, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Programın açılışı Orhun Kitabeleri Anıtının açılış töreniyle yapıldı.

Program ve sunulan etkinlikler:

Festivalde Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ile Mehteran Topluluğu sahne aldı. Sanatçılar Esat Kabaklı, Ahmet Tuzlu ve Azerin konser verdi; halk dansları, şarkılar ve geleneksel gösteriler yer aldı. Ziyaretçilere geleneksel Türk ikramları ve otağ çadırı gibi kültürel unsurlar sunuldu.

Belediye başkanının mesajı ve Sincan'ın yeri:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, festivalin iki gün süreceğini belirterek, "Festivalimiz başlıyor. Yarın da devam edecek. Burada Türk dünyasına ait çeşitli unsurlar sergilenecek; kültürel motifler, sanatsal örnekler, halk dansları, şarkılar söylenecek, konserler verilecek. Otağ çadırı, Dede Korkut anlatılarından, geleneksel Türk ikramlarına kadar vatandaşlarımıza sunacağımız birçok unsur var" dedi. Ercan, Türk dünyasının küresel ölçekte öneminin arttığını vurgulayarak, "Gelecek Türk asrı olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, Sincan isminin tarihî bağlarına değinerek bu bölgenin Doğu Türkistan'dan başlayıp farklı coğrafyalara uzanan bir ad olduğunu, İpek Yolu bağlantısı ve modern demir yollarıyla bölgenin stratejik öneminin sürdüğünü aktardı. Ercan, etkinliğin bu kültürel harmanlamayı hedeflediğini belirterek tüm halkı davet etti.

Katılım ve destek:

Programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması bağlamında düzenlenen tanıtım ve paylaşım amaçlı bir adım olarak değerlendirildi.

Festival boyunca sergilenen gösteriler, açılan stantlar ve konserler aracılığıyla Sincanlılar, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen kültürel unsurları yakından görme fırsatı buldu. Organizasyonun gün boyu süren programı, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI FESTİVALİ’NDE, TÜRK DÜNYASINA AİT MÜZİK, DANS, GELENEKSEL KÜLTÜR VE SANATSAL UNSURLAR VATANDAŞLARLA BULUŞTURULDU.