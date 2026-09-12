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Kırıkkale D200 kara yolunda arkadan çarpışma: dört kişi yaralandı

Kırıkkale'de D200 kara yolunun OSB yakınlarında iki otomobilin arkadan çarpışması sonucu dört kişi yaralandı; tedavileri hastanede sürdü, durumları iyi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale D200 kara yolunda arkadan çarpışma: dört kişi yaralandı

Kırıkkale'de D200 kara yolunda trafik kazası

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 71 AER 743 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yönde seyreden Ö.G. yönetimindeki 41 K 8877 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu sürücü F.S. ile yolcular E.S.G., Z.S. ve S.S. yaralandı.

İlk müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; tedavi altına alınan dört kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve hasarlı araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale&#039;de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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