Kırıkkale D200 kara yolunda arkadan çarpışma: dört kişi yaralandı

Kırıkkale'de D200 kara yolunda trafik kazası

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 71 AER 743 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yönde seyreden Ö.G. yönetimindeki 41 K 8877 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu sürücü F.S. ile yolcular E.S.G., Z.S. ve S.S. yaralandı.

İlk müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; tedavi altına alınan dört kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve hasarlı araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı