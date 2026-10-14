Gölhisar enginarında yeni hasat dönemine hazırlık

Gölhisar enginarında hasat hazırlıkları hızlandı

Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaretli Gölhisar enginarı için yeni hasat dönemi yaklaşıyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz saha incelemesi yaparak bitkilerin gelişimini yerinde değerlendirdi.

Saha incelemesi ve tarih beklentisi:

Yapılan incelemeler sonucu, bölgede ilk hasadın Kasım ayının ilk haftası içinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. İncelemede enginarların gelişim durumu ve üretim sürecindeki son aşamalar ele alındı; üretim takibi ve hasat planlaması üzerinde duruldu.

Üretimin sürdürülebilirliği ve yerel değerlerin korunması:

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının, üretimin sürdürülmesinin ve bölgenin üretim potansiyelinin güçlendirilmesinin önemsendiği vurgulandı. Müdürlük, üretim sürecini yakından takip edeceklerini ve üreticilerin emeğini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Gölhisar Mahallesi'ndeki çalışmaların takip edilmesi ve planlanan hasat takviminin uygulanmasıyla, coğrafi işaretli enginarın değerinin korunması ve üretim istikrarının sağlanması hedefleniyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI GÖLHİSAR MAHALLESİ’NDE COĞRAFİ İŞARETLİ ENGİNARDA HASAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. İLK HASADIN KASIM AYININ İLK HAFTASINDA YAPILMASI BEKLENİYOR.