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Göllü Mahallesi'nde takla atan otomobil iki kişiyi yaraladı

Van-Erciş kara yolunda Göllü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Göllü Mahallesi'nde takla atan otomobil iki kişiyi yaraladı

Göllü Mahallesi'nde otomobil takla attı

Van-Erciş kara yolu üzerindeki Göllü Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde müdahale etti.

kaza ve müdahale:

Kaza sonrası ilk olarak sağlık, jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve güvenlik önlemleri alındı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerinde inceleme ve tutanak çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, kaza nedenine ilişkin bulgular tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor.

VAN-ERCİŞ KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ...

VAN-ERCİŞ KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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