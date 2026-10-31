Bisiklet kazasında yaşamını yitiren adliye çalışanı memleketi Malatya'da uğurlandı

Amasya'da işe giderken geçirdiği kazada ağır yaralanan ve tedaviye rağmen kurtarılamayan adliye çalışanı Orhan Çelebi (38), memleketi Malatya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza ve tedavi süreci:

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinin ardından Amasya'ya yerleşen Çelebi, geçtiğimiz salı günü Savadiye Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Sürüş esnasında dengesini kaybeden Çelebi kaldırım taşlarına çarptı ve ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çelebi, burada 3 gün süreyle tedavi gördü; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tören ve defnedilme:

Çelebi için Amasya Adliyesi önünde mesai arkadaşları ve kurum yetkililerinin katıldığı bir tören düzenlenerek helallik alındı. Ardından cenazesi nakledilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Malatya'daki törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; Çelebi düzenlenen törenin ardından defnedildi.

AMASYA'DA İŞE GİDERKEN BİSİKLETİNİN KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN ADLİYE ÇALIŞANI MEMLEKETİ MALATYA'DA DÜZENLENEN TÖRENLE DEFNEDİLDİ.