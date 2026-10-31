Sinop'ta huzur seferberliği: sokak ve işletmelerde sıkı denetim

Sinop'ta huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Sinop Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından il genelinde kapsamlı bir huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamaya 55 ekip ve 180 personel katıldı; hedef, genel asayişin ve kamu düzeninin korunması olarak açıklandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler kapsamında 35 umuma açık iş yeri kontrol edildi, cadde, park ve bahçelerde devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca metruk binalar kontrol edilip, yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında kontroller yapıldı. Ekipler farklı noktalarda eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirerek kamu güvenliğini sağlamayı amaçladı.

denetim sonuçları ve valilik açıklaması:

Uygulama sırasında bin 939 kişi üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı ve 544 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı; ayrıca 3 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.

SİNOP'TA GENEL ASAYİŞİN VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI AMACIYLA 55 EKİP VE 180 PERSONELİN KATILIMIYLA HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE, HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 1 KİŞİ YAKALANDI.