Avcılar'da tartışma sonrası aracın plakalarının söküldüğü an görüntülendi

Olayın seyri:

Olay, dün Avcılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde tartışan iki araç sürücüsünden biri diğerinin önünü kesti ve araçtakiler araçtan indi.

Kısa süreli sözlü tartışma sırasında, araçtakilerin cep telefonuyla kayda alındığını fark ettikleri görülüyor. Bu sırada bazı kişiler, ceza yememek amacıyla aracın plakalarını söktü.

Görüntülerin içeriği ve tepkiler:

O anlar, çevredeki başka kişiler tarafından cep telefonu kamerasına ve güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde tartışmanın kısa sürede alevlendiği ve plakaların söküldüğü an net biçimde yer alıyor.

Benzer olayın geçmiş kaydı:

Aynı araçla ilgili daha önce çekilmiş görüntüler de gündeme geldi; söz konusu araç 1 yıl önce yine Avcılar'da trafikte başka bir sürücü ile kavga etmiş, olayın sonlanmasında polisin araya girmesiyle müdahale olduğu görünmüştü.

Görüntüler, olayın nedenleri ve tarafların ifadeleriyle birlikte inceleniyor. Yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi bir açıklama habere yansımadı.

Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler