Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı

Kaymakam Titiz gençlerle buluştu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam Onur Titiz, gençlerle bir araya geldi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami ve Gençlik Buluşması" programında Titiz, katılımcıların görüş ve düşüncelerini dinledi ve sohbet etti.

Gençlerin düşüncelerine kulak verme:

Titiz, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti ve bu tür toplantıların gençlerin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan kaymakam, gençlerle doğrudan diyalog kurmanın toplumsal uyum açısından değerli olduğunu belirtti.

Haftanın ve programın önemi:

Programın Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilmesi, dinî ve kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılması açısından planlanan etkinliklerin parçası olarak değerlendirildi. Gölpazarı İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada kamu yöneticileri ile gençler arasındaki iletişimin önemi öne çıktı.

Kaymakam Titiz, görüşlerine yer verdiği açıklamasında şunları ifade etti: "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek yetişmesi büyük önem taşıyor. Gençlerimizle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinlemek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek açısından bu tür buluşmaları kıymetli buluyoruz."

KAYMAKAM TİTİZ GENÇLERLE BULUŞTU