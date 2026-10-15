Gölpazarı'nda modern tesis yıllık 400 ton cevizi pazara hazırlıyor

Gölpazarı'nda ceviz kurutma tesisi üreticinin yanında

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde faaliyet gösteren ceviz kurutma tesisinde, ilçede yetiştirilen cevizlerin pazara uygun hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Tesiste yıllık yaklaşık 400 ton ceviz kurutuluyor ve nem dengesi ile kalite standartlarının korunmasına önem veriliyor.

Ziyarette Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz ile Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli yer aldı. Her iki yetkili de tesisin işleyişini yerinde inceleyerek üreticilerin emeklerinin korunmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi aldı.

kurutma ve kalite süreçleri:

Tesis çalışmaları; cevizlerin kurutulması, nem oranlarının dengelenmesi ve kalite standartlarına uygun şekilde muhafazaya hazırlanması adımlarını kapsıyor. Bu süreçlerin doğru işletilmesi, ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve piyasa taleplerine uygun kalite sunmak açısından belirleyici oluyor. Tesis sorumluları, gereken nem değerlerine ulaşılması ve hijyen koşullarının sağlanmasına özellikle dikkat ettiklerini belirtiyor.

üretici gelirine ve yerel ekonomiye etkisi:

Uygun koşullarda kurutulup depolanan cevizler, piyasada daha iyi fiyat ve talep şansı yakalıyor; bu da üreticinin gelirini korumasına katkı sağlıyor. Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Kaymakam Onur Titiz, sürecin önemini şu sözlerle özetledi: "Gölpazarı’mızda yetiştirilen cevizlerin kalitesinin korunması ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi büyük önem taşıyor. Yıllık yaklaşık 400 ton cevizin kurutulduğu bu tesis, ürünlerimizin uygun koşullarda muhafaza edilmesine ve pazara hazırlanmasına katkı sağlıyor. İlçemizin tarımsal potansiyelini güçlendiren bu tür çalışmaların üreticilerimiz ve ekonomimiz açısından değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tesis, ilçenin tarımsal kapasitesini destekleyen somut bir altyapı unsuru olarak öne çıkıyor. Üreticiler açısından güvenli bir kurutma ve muhafaza alanının bulunması, bölge cevizinin marka değerini korumaya yardımcı oluyor ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

BU TESİSTE YILDA 400 TON CEVİZ KURUTULUYOR