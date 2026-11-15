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Ebeveynler zikirmatik ve kumandayla bebekleri çağırdı

Rize'de bir alışveriş merkezinin 5’inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde düzenlenen bebek emekleme yarışmasında aileler zikirmatik ve televizyon kumandasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ebeveynler zikirmatik ve kumandayla bebekleri çağırdı

Eğlenceli ve rekabet dolu bir buluşma

Rize'deki bir alışveriş merkezinin 5’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Bebek Emekleme Yarışması" ziyaretçilere neşeli anlar yaşattı. Alışveriş merkezinde kurulan özel parkurda, başlangıç çizgisinden bırakılan bebeklerin emekleyerek karşı tarafta bekleyen ailelerine ulaşması amaçlandı.

etkinlik ve parkur:

Yarışma başladığında bitiş çizgisinde yer alan anne ve babalar, çocuklarını kendilerine çekebilmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Genel olarak oyuncak ve model helikopter gibi klasik öğeler kullanılsa da, ailelerin ellerinde salladığı eşyalar dikkat çekti; zikirmatik ve televizyon kumandası gibi beklenmedik nesneler de bebekleri motive etmek için tercih edildi. Ayrıca cep telefonu ve boş pet şişe gibi araçlar da görüldü.

Aden Selamet'in sürprizi:

Parkura çıkan bebeklerden Aden Selamet, yarışma sırasında beklenen emekleme hareketini bırakarak yürümeye başladı. Ayağa kalkıp adım atmaya çalışırken zaman zaman düşse de Aden, düşe kalka parkuru yürüyerek tamamladı. Yarışma kuralı gereği emeklemesi gerekmesine rağmen yürüyerek bitirmesi üzerine organizasyon komitesi Aden'i ödüle layık gördü.

Etkinlik, yarışmada dereceye giren bebeklere verilen madalya ve çeşitli hediyelerle son buldu. Ziyaretçiler ve aileler, alışveriş merkezi kutlaması kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin hem eğlenceli hem de samimi bir atmosfer sunduğunu belirtti.

RİZE&#039;DE &quot;BEBEK EMEKLEME YARIŞMASI&quot; RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

RİZE'DE "BEBEK EMEKLEME YARIŞMASI" RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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