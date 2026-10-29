Ankara'da şans eseri can kaybı olmadı: Çankaya Dikmen Mahallesi'nde doğal gaz patlaması

Çankaya'da dairede patlama: yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787’nci sokakta bulunan bir dairede, doğal gazın henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı. Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Acil müdahale ve olay yerindeki durum:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama esnasında odada kimse olmadığı belirtildi; bu yüzden yangın yalnızca maddi hasarla atlatıldı ve can kaybı yaşanmadı.

Olayın soruşturulması ve inceleme:

Patlamanın çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yeri incelemesi ve güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu, patlamanın nedeninin tespit edilmesine yönelik prosedürler yürütülüyor.

Ankara'da bir dairenin doğal gazı patla sonrası yangın çıktı