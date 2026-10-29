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Ankara'da şans eseri can kaybı olmadı: Çankaya Dikmen Mahallesi'nde doğal gaz patlaması

Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki bir dairede doğal gaz patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; olayda can kaybı yok.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da şans eseri can kaybı olmadı: Çankaya Dikmen Mahallesi'nde doğal gaz patlaması

Çankaya'da dairede patlama: yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787’nci sokakta bulunan bir dairede, doğal gazın henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı. Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Acil müdahale ve olay yerindeki durum:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama esnasında odada kimse olmadığı belirtildi; bu yüzden yangın yalnızca maddi hasarla atlatıldı ve can kaybı yaşanmadı.

Olayın soruşturulması ve inceleme:

Patlamanın çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yeri incelemesi ve güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu, patlamanın nedeninin tespit edilmesine yönelik prosedürler yürütülüyor.

Ankara&#039;da bir dairenin doğal gazı patla sonrası yangın çıktı

Ankara'da bir dairenin doğal gazı patla sonrası yangın çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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