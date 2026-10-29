Eskişehir'de çevre yolunda bayraklarla ilerleyen motosiklet

Eskişehir'de çevre yolunda bayraklı sürüş

Eskişehir'de 29 Ekim coşkusunu yollara taşıyan bir motosiklet sürücüsü, aracının arkasına taktığı bir çift Türk bayrağı ile çevre yolunda ilerledi. Görüntüler, kent merkezindeki güzergâhta kısa süre içinde ilgi odağı oldu.

bayraklı görüntü:

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi geçişindeki Bursa-Eskişehir çevre yolunda kaydedilen anlarda, sürücünün bayrakları dalgalanarak geçişi dikkat çekti. Bayrakların arkada sallanması, araçtan geçen diğer sürücüler ve yoldaki yayalar tarafından fark edildi.

trafikte yankı buldu:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın simgesel ruhunu yansıtan bu hareket, trafikte kısa süreli bir ilgi ve tebessüm yarattı. Sürücünün tek başına gerçekleştirdiği bu gösteri, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla anı kaydetmesine sebep oldu.

Olayda herhangi bir olumsuz bir durumun yaşanmadığı, sürücünün normal hız ve trafikteki akışa uygun şekilde ilerlediği görüldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ederken, bu tür yerel kutlamaların kent hayatına renk kattığı gözlendi.

ESKİŞEHİR'DE BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ARACININ ARKASINA TAKTIĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA ÇEVRE YOLUNDA SEYRETTİ.