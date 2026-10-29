Besni'de sürücünün müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Olayın gelişimi:

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Besni Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleşti. Sürücü M.Z.Ö. idaresindeki 34 UL 8402 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı.

Sürücü durumu fark eder fark etmez aracından inerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün elindeki yangın tüpüyle yapılan müdahale, alevlerin kontrolden çıkmasını önledi ve yangının yayılmasını sınırladı.

İtfaiye müdahalesi ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücünün ilk müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. İlk müdahalenin zamanında yapılması, olası daha büyük zararın ve yaralanmanın önüne geçtiği değerlendiriliyor. Olay sırasında yaşanan kısa süreli panik nedeniyle trafik akışında geçici aksama olduğu ancak önemli bir ulaşım sorunu yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin tespiti için incelemeleri sürdürüyor ve olayla ilgili gerekli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı