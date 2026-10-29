Boyabat'ta 29 Ekim fener alayı iptal edildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında saat 18.00'de başlaması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
kaymakamlığın duyurusu:
Boyabat Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkinliğin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
etkinlik alanındaki durum:
Etkinlik için alana gelen vatandaşlar, iptal kararının ardından dağıldı.
SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!