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Boyabat'ta 29 Ekim fener alayı iptal edildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında planlanan saat 18.00 fener alayı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Boyabat'ta 29 Ekim fener alayı iptal edildi

Boyabat'ta 29 Ekim fener alayı iptal edildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında saat 18.00'de başlaması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

kaymakamlığın duyurusu:

Boyabat Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkinliğin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

etkinlik alanındaki durum:

Etkinlik için alana gelen vatandaşlar, iptal kararının ardından dağıldı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA YAPILMASI...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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