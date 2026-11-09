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Görme engelli öğrencilere vakıf destekli baston ve kabartma Kur'an-ı Kerim

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hacı Hüseyin Vakfı'nın 1903 hayır şartı kapsamında Bursa Nilüfer'deki görme engelli öğrencilere baston ve Braille Kur'an-ı Kerim hediye etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Görme engelli öğrencilere vakıf destekli baston ve kabartma Kur'an-ı Kerim

Vakıflar Genel Müdürlüğü Nilüfer'deki öğrencilere destek verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hacı Hüseyin Vakfı'nın 1903 yılında belirlenen hayır şartı kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim gören görme engelli öğrencilere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Programda tilavet ve dualar okutuldu:

Program sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve öğrenciler için dualar edildi. Etkinlik, hediye dağıtımının yanı sıra manevi bir program olarak da düzenlendi.

Teşekkür ve anma ifadeleri:

Vakıflar Genel Müdürlüğü, programın düzenlenmesine katkı sağlayan Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin ile Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla programa katkı sunan Trabzon Dini Yüksek İhtisas Müdür Yardımcısı Hamza Kaya ve Eğitim Görevlisi Bünyamin Öztürk'e teşekkür etti. Ayrıca, hayır şartının yerine getirilmesine vesile olan vakfeden ecdada Allah'tan rahmet dilendi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, HACI HÜSEYİN VAKFI’NIN 1903 YILINDA BELİRLENEN HAYIR ŞARTI...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, HACI HÜSEYİN VAKFI’NIN 1903 YILINDA BELİRLENEN HAYIR ŞARTI KAPSAMINDA BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE EĞİTİM GÖREN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE BASTON VE BRAİLLE ALFABESİYLE HAZIRLANMIŞ KUR’AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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