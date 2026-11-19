Prematüre bakımında aile katılımı ve teknolojinin rolü

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 13,4 milyon bebek erken doğuyor. Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, gelişmiş cihazlar ve uzman ekiplerin yanı sıra, bebeğin iyileşme sürecinde aile katılımı da kritik bir etken olarak öne çıkıyor. Medicana Bursa Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Şerif Hamitoğlu, hem tıbbi müdahalelerin hem de aile desteğinin bir arada yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Erken doğumun tanımı ve değerlendirme:

Gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan dünyaya gelen bebekler prematüre kabul ediliyor. Ancak Dr. Hamitoğlu’nun belirttiği gibi, prematüre bebeklerin durumu yalnızca doğum haftası ve kilosuna indirgenmemeli; klinik ihtiyaçlar ve gelişimsel beklentiler bireysel olarak değerlendirilmelidir. Bu bakımdan hem tıbbi protokoller hem de aile merkezli uygulamalar önem taşıyor.

Medicana Bursa örneği ve ünite verileri:

Medicana Bursa Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde yılda yaklaşık 750 bebeğin takibi yapılıyor; bu hastaların yaklaşık 120