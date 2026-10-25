Pamukkale’de beyaz cennette küresel buluşma: Lykos yarı maratonu rekor kırdı

İkinci Lykos Yarı Maratonu Pamukkale’yi dolu dizgin yaşattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 103. yılı coşkusuyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Lykos Yarı Maratonu, Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti manzarası eşliğinde rekor katılımla tamamlandı. Organizasyona 26 ülke ve Türkiye'nin 60 şehrinden yaklaşık 10 bin kayıtlı sporcu katıldı; saha ile birlikte toplamda yaklaşık 20 bine yakın kişi etkinlik alanını doldurdu.

Etkinlik, şehrin spor ve turizm hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi; start alanından bitiş çizgisine uzanan günü, hem profesyonel atletler hem aileleriyle gelen amatör koşucular paylaştı. Organizasyonun sunduğu görsel zenginlik ve katılımcı çeşitliliği, Pamukkale'nin tanıtımına somut katkı sağladı.

Uluslararası katılım ve profil verileri:

Geçen yıla göre büyüme belirgindi: organizasyon kayıtlarında bir önceki yıla oranla yüzde 50 artış gerçekleşti ve kayıtlı sporcuların yaş ortalaması 34,2 olarak kaydedildi. Katılımcı dağılımında kadınlar %44,3, erkekler %55,7 pay aldı. Parkur tercihleri ise şu şekilde oldu: %64,5 5 km halk koşusu, %25,3 10 km deneyim koşusu ve %10,2 21 km yarı maraton.

Yarışa en çok sporcu gönderen iller arasında sırasıyla İzmir, Aydın, İstanbul, Muğla, Antalya, Manisa, Ankara, Isparta ve Bursa yer aldı ve bu geniş coğrafi katılım organizasyonun ulusal ölçekli yankısını gösterdi.

Parkur, etkinlik detayları ve yenilikler:

Etkinlik programı sabah erken saatlerde uzman eğitmenlerin yönettiği ısınma seanslarıyla başladı; ilk start 21 km kategorisinden verilerek devamında 10 km ve 5 km koşuları gerçekleştirildi. Parkur boyunca kurulan su istasyonları, sağlık ve lojistik ekiplerinin yerleşimi ile koşucuların ihtiyaçları karşılandı. Etkinlik alanında perküsyon performansları, müzik dinletileri ve Pamukkale manzaralı dev fotoğraf alanı gibi unsurlar sporcuyu ve izleyiciyi motive etti; gün, akşam düzenlenen konser ile sonlandı.

Organizasyona bu yıl eklenen yeniliklerden biri de yarış öncesi düzenlenen geleneksel Makarna Partisi oldu; katılımcılar burada kaynaşma fırsatı buldu. Ayrıca parkurun en zorlu bölümlerinden sayılan dik "Karahayıt Yokuşu"nu ilk tırmanan sporcu özel olarak kayda geçirildi ve ödüllendirildi.

Ödüller ve sonuçlar:

3 farklı parkurda mücadele eden sporcular, toplam 1.510.000 TL tutarındaki ödül havuzundan pay almak için yarıştı. Ödül töreni ve hatıra fotoğraflarıyla organizasyon son buldu. Dereceye girenlerden bazıları şunlardır:

Yarı Maraton 5K Kadınlar

1. 4441 Deniz Koyuncu 23:00

2. 427 Mihrişah Sultan Aras 25:12

3. 592 Zeynep Uyaroglu 25:29

Yarı Maraton 5K Erkekler

1. 4730 Ömer Amaçtan 18:00

2. 3698 Mehmet Kalyoncu 18:19

3. 4793 Kaan Sarı 20:31

Yarı Maraton 10K Kadınlar

1. 11812 Dilek Koçak 38:38

2. 12055 Rabia Duran 39:06

3. 11620 Elif Gökçe Avcı Ataman 39:51

Yarı Maraton 10K Erkekler

1. 12206 Enbiya Yazıcı 31:54

2. 11951 Azat Demirtaş 31:54

3. 11066 Mert Girmalegese 34:06

Yarı Maraton 21K Kadınlar

1. 20762 EMEBET EJIGU BIZUNEH 1:15:44

2. 20810 Elida Jelimo Korir 1:15:44

3. 20491 Fatma Arık 1:21:05

Yarı Maraton 21K Erkekler

1. 20820 Sang Benard Cheruiyot 1:06:30

2. 20809 Obadiah Kiplangat Rop 1:06:41

3. 20764 WORKNEH GEREMA WAKJIRA 1:07:49

Diğer yaş kategorilerinden bazı dereceler

Erkek 75-79 yaş kategorisinde 1. 20499 Peter Simpson 2:21:11

Kadın 65-69 yaş kategorisinde 2. 20389 MERYEM UÇAR 2:40:32; 3. 20464 Fatma Sıkı 3:00:59; 4. 20252 Leyla Kıllı 3:01:17

Erkek 16-34 yaş kategorisinde 1. 20761 Abebaw Bayeh Mengistu 1:07:47; 2. 20072 ÖMER OKLU 1:19:34; 3. 20270 Buğrahan Cemil USLU 1:22:35. Kadın 16-34 yaş kategorisinde 1. 20455 Ekaterina Tarasova 1:32:50; 2. 20594 Handan Arayan 1:53:03; 3. 20411 Viktoriia Retunskaia 1:56:29.

Belediye vurgusu ve turizme katkı:

Yarışın startını veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, organizasyonun kent için önemini şöyle özetledi: "Denizli olarak tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; sanat şehri, spor şehri, edebiyat şehri, mutlu insanların şehri, üreten insanları şehri... Her anlamda Denizli’ye level atlatıyoruz, bunu çalışma arkadaşlarımızla birlikte başarıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce sporcunun katıldığı, küresel ölçekte yankı uyandıran bu uluslararası yarı maratonu birlikte hayata geçiriyoruz. Bu şehri hep birlikte güzelleştiriyoruz. Bugün baktığımızda otellerimiz tamamen dolu. Dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımızla, Pamukkale’yi görmeyenlere burayı gösterdiğimiz, tanıttığımız mükemmel bir atmosferdeyiz. Bu organizasyonun şehrimizin turizmine ve tanıtımına katkısı son derece büyük. Her alanda adından söz ettiren Denizli; tarihiyle, turizmiyle, sanatıyla ve sporuyla bir bütündür. Denizli’de yeni ve güzel şeylerin olduğunu, şehrimizin Büyükşehir kimliğiyle şaha kalktığını gururla gösteriyoruz. 7’den 70’e bu coşkuyu paylaşan, ülkemizin dört bir yanından ve dünyadan gelen tüm sporcularımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıla oranla kayıt sayımız yüzde 50 artarak yaklaşık 10 bine ulaştı. Artık önümüzdeki sene Pamukkale bu ilgiyi nasıl kaldırır bilmiyorum; yeter ki taşımasın, biz bu coşkuyu büyütmeye devam edeceğiz."

İkinci Lykos Yarı Maratonu, hem yerel hem uluslararası ilgiyi bir araya getirerek Denizli’nin marka kent olma yolculuğuna katkı sağladı; organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE, CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜ COŞKUSUYLA BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN LYKOS YARI MARATONU; 10 BİN KAYITLI SPORCU VE BİNLERCE SPORSEVERLE BİRLİKTE 20 BİNE YAKIN KİŞİYİ PAMUKKALE'NİN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNDE BULUŞTURDU. TOPLAM 1.510.000 TL'LİK ÖDÜL HAVUZUNUN DAĞITILDIĞI DEV ORGANİZASYONDA, DENİZLİ'NİN MARKA KENT YOLCULUĞUNA İVME KATTI. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "SANATIYLA, SPORUYLA VE TURİZMİYLE HER ANLAMDA DENİZLİ'YE LEVEL ATLATIYORUZ, BU COŞKUYU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.