Göztepe hazırlık maçında moral tazeledi

Milli arayı verimli şekilde değerlendiren Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazanarak hafta sonu oynanacak Erzurumspor FK karşılaşması öncesi moral topladı.

Hazırlık döneminin nasıl geçtiği:

Başakşehir mağlubiyetinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen İzmir ekibi, milli arayı yoğun antrenmanlarla geçirdi. Teknik ekibin sahadan koparmadığı oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Bu sürecin somut göstergesi olan hazırlık maçında takım oyunu ve hücum hattındaki hareketlilik dikkat çekti.

Maçın kilit anları ve oyuncu performansları:

Mücadelede yıldızlaşan isimlerden biri olan Sinclair Armstrong çift golle öne çıktı. Savunmadan gelen katkının da önemli olduğu karşılaşmada, Malcom Bokele bir gol kaydetti; bir diğer skor ise Ümraniyesporlu bir oyuncunun kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sayede Göztepe, hazırlık maçını rahat bir skorla tamamladı.

Milli arayı hem antrenman temposuyla hem de hazırlık maçı galibiyetiyle kapatan Göztepe, fiziksel ve moral açıdan olumlu sinyaller verdi. Haftasonu yapılacak maç öncesi ekibin genel görüntüsü teknik heyeti ve taraftarları umutlandırdı.

dış sahadaki istikrarın önemi:

Sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahada gösterdikleri performansla dikkat çekiyor; çıktığı 6 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, oynanan bu karşılaşmalardan 18 puanın 11'ini hanesine yazdırdı. 22 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak takım, dış sahada üst üste 4. galibiyeti hedefliyor.

Hazırlık maçının verdiği moral ve çalışmaların sürmesi, Göztepe'nin sezonun geri kalanındaki hedefleri açısından önem taşıyor. Teknik ekip ve oyuncular, mevcut ivmeyi resmi maçlara taşımayı amaçlıyor.

MÜCADELEDE 2 GOL ATAN SİNCLAİR ARMSTRONG