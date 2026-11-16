Mersin'in motosporlarında 13 yılın ardından ödül gecesi

mesk 13. şampiyonluğunu sporcularıyla kutladı

Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK), Türkiye Motodrag yarışlarındaki 13 yıllık kulüpler şampiyonluğunu düzenlediği törenle taçlandırdı. Kulübün kuruluş yılı 2012 olarak hatırlatılırken, gece dereceye giren sporculara plaket ve madalyalarla teşekkür edildi.

ödüller ve katılımcılar:

MESK Başkanı Yusuf Güder organizasyona dair bilgiler paylaştı. Bu yıl kulübün toplam 87 sporcu ile 9 farklı kategoride yarışlara katıldığını ve bunlardan 12 sporcunun Türkiye genelinde ilk üçe girdiğini söyledi. Güder, kulübün 13 yıldır süren başarı grafiğinin Mersin için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve 'Onlar hem kulübümüzü hem de Mersin’imizi temsil ediyor' dedi.

Gecede dereceye giren sporculara plaket ve madalyalar verildi; tören, kulüp içi dayanışma ve geleceğe dönük planların paylaşılmasıyla devam etti.

pist projeleri ve gençlere çağrı:

Güder, Mersin’e bir motosporları merkezi kazandırılması amacıyla yürütülen projenin yaklaşık yüzde 80 oranında ilerlediğini açıkladı. Proje tamamlandığında kulüp, drag, süper enduro ve motokros pistlerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Gece konuşan Street 2 kategorisi Türkiye Şampiyonu Mehmet Karakuş, gençleri sokak yarışlarından uzak durmaya çağırdı. Karakuş, geçmişte sokak yarışlarına katıldığını belirterek pistlerde yarışmanın daha güvenli ve sporcuyu geliştiren bir ortam sunduğunu söyledi ve Mersin’e bir drag pisti kazandırılmasının gençlerin güvenliği için önemine dikkat çekti.

Kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Naciye Ölçer de pist eksikliğinin sıkıntı yarattığını vurguladı. Ölçer, 2024-2025 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğunu, 2026 sezonunu ise ikinci tamamladığını belirtti ve yarışlar için yaklaşık 500 kilometre yol kat etmek zorunda kaldıklarını aktardı. Kadın sporcuların erkeklerle aynı şartlarda yarıştığını söyleyen Ölçer, kendisinin hem kadınlar kategorisinde hem de Street 2'de mücadele ettiğini ifade etti.

Tören, kulübün uzun soluklu başarı grafiğini perçinlerken, Mersin’de planlanan tesislerle birlikte yerel ve ulusal düzeyde daha fazla sporcunun güvenli bir ortamda yetiştirilebileceği beklentisini öne çıkardı.

TÜRKİYE MOTODRAG YARIŞLARINDA 13 YILDIR ÜST ÜSTE TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONU OLAN MERSİN MOTOSİKLET SPOR KULÜBÜ (MESK), DÜZENLEDİĞİ GECEDE BAŞARILI SPORCULARINI ÖDÜLLENDİRDİ.