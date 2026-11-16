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Tavşanlı Akıncılarspor farkını gösterdi: 10-1'lik galibiyet

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Tavşanlı Akıncılarspor, Tavşanlı Ada Stadı'nda Belediye Gençlikspor'u 10-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tavşanlı Akıncılarspor farkını gösterdi: 10-1'lik galibiyet

Maçın özeti:

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Kütahya temsilcisi Tavşanlı Akıncılarspor, sahasında konuk ettiği Uşak temsilcisi Belediye Gençlikspor'u farklı bir skorla mağlup etti. Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanan karşılaşma mor-beyazlıların üstünlüğüyle geçti ve maç 10-1 sonuçlandı.

Ev sahibi ekip maçın başından itibaren temposunu yükseltti ve ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Tavşanlı Akıncılarspor, kısa bir on dakikalık dönemde attığı dört golle skoru 55. dakikada 9-0 yaptı. Farkın açılmasıyla birlikte ev sahibi ekip oyunun temposunu düşürdü; konuk takım 66. dakikada fileleri havalandırarak skoru değiştirse de kalan dakikalarda bir gol daha bulan mor-beyazlılar maçı 10-1 ile noktaladı.

Maçın akışı ve tribün atmosferi:

Karşılaşma boyunca takımın baskılı ve koordineli oyununu skora yansıttığı gözlendi. Özellikle ilk yarıda sık sık rakip ceza sahasına gidilmesi ve etkili pas trafiği skoru belirledi. Maçı aileleriyle birlikte tribünleri dolduran sporseverler yakından takip etti ve mor-beyazlılara yoğun destek verdi.

Kulüp hedefleri ve oyuncu değerlendirmeleri:

Maçın ardından konuşan Tavşanlı Akıncılarspor Kulüp Başkanı Murat Göçmen, "Bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig" diyerek kulübün iddiasını yineledi.

Takımın başarılı futbolcularından Fatma Nur ise galibiyetin ardından duygularını şu sözlerle aktardı: "Takım olarak çok iyi bir uyum yakaladık. Belirlediğimiz hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Galibiyet serimizi bozmayacağız ve sezon sonunda o kupa Tavşanlı’ya gelecek."

Bu sonuçla Tavşanlı Akıncılarspor ligdeki çıkışını sürdürürken, takımın hedefe odaklı çalışması ve sahadaki performansı sezonun geri kalanında da takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

TAVŞANLI AKINCILARSPOR KADIN TAKIMI GOL OLDU YAĞDI

TAVŞANLI AKINCILARSPOR KADIN TAKIMI GOL OLDU YAĞDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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