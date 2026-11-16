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Jandarma gücü Kuzey Makedonya’da üç madalya ile kürsüde yer aldı

Kuzey Makedonya’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Jandarma Gücü ve Milli Takım adına yarışan 1 antrenör ve 4 sporcu 1 altın, 2 bronz elde etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Jandarma gücü Kuzey Makedonya’da üç madalya ile kürsüde yer aldı

Jandarma gücü Avrupa şampiyonasında kürsüye çıktı

Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Jandarma Gücü ve Milli Takım adına 1 antrenör ve 4 sporcu mücadele etti. Organizasyon, Jandarma takımına toplam 1 altın ve 2 bronz madalya getirdi.

Altın madalyanın sahibi:

Jandarma Uzman Çavuş Kerem Öz, 84 kilo Kick Light branşında rakiplerini geride bırakarak turnuvanın en üst kürsüsüne çıktı ve Avrupa şampiyonu oldu. Öz’ün performansı takım için turnuvanın en değerli sonucu olarak kayda geçti.

Bronzla dönen sporcular ve branşlar:

Turnuvada ayrıca Jandarma Uzman Çavuş Murat Babacan 75 kilo K1 branşında ve Jandarma Uzman Çavuş Hakan Karagöz 71 kilo Low Kick branşında üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Takımın organizasyondaki madalya dağılımı, farklı branşlardaki rekabetçiliği göstermesi bakımından önem taşıyor.

Jandarma Gücü, bu başarıyla uluslararası arenadaki sürekliliğini sürdürdü. Daha önce İspanya’nın Vigo kentinde 9-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları’na 16 sporcu ile katılan Jandarma Gücü, o organizasyonu 101 madalya ile tamamlamıştı. Bu sonuç, kurumun spor yapılanmalarının uluslararası etkinliklerde istikrarlı şekilde kürsüde yer aldığını ortaya koyuyor.

KUZEY MAKEDONYA&#039;DA DÜZENLENEN AVRUPA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI&#039;NDA JANDARMA GÜCÜ VE MİLLİ TAKIM ADINA...

KUZEY MAKEDONYA'DA DÜZENLENEN AVRUPA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI'NDA JANDARMA GÜCÜ VE MİLLİ TAKIM ADINA MÜCADELE EDEN 1 ANTRENÖR VE 4 SPORCU, ORGANİZASYONU 1 ALTIN VE 2 BRONZ MADALYAYLA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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