Yunusemre’nin sultanları uzatmalı sette üstünlük kurup Altay’ı 3-1 yendi

maç özeti

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Voleybol 2. Lig’in 6. haftasında Manisa Atatürk Spor Salonu’nda Altay’ı ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip çekişmeli karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak ligde değerli bir üç puan kazandı.

ilk setin kıran kırana mücadelesi:

Maçın ilk seti büyük heyecana sahne oldu; iki takım da üstünlük kurmak için uzun ralliler oynadı. Yunusemre, seti 36-34 alarak mücadelede 1-0 öne geçti ve seyircilerin nabzını yükseltti.

izleyen setler ve maçın kırılma anları:

İkinci sette toparlanan Altay, oyunda dengeyi sağlayıp seti 25-16 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette yeniden ritmini bulan Yunusemre, seti 25-20 ile alıp 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette etkili oyununu sürdüren Manisa temsilcisi, seti 25-22 kazanarak karşılaşmayı 3-1 tamamladı. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor ligdeki puanını 6'ya yükseltti.

Yunusemre’nin sultanları, elde ettikleri galibiyetle moral depoladı. Takımın hedefi, ligin gelecek haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aydın Büyükşehir Belediyespor mücadelesinden de olumlu bir sonuç çıkarmak.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, VOLEYBOL 2. LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA KONUK ETTİĞİ ALTAY’I 3-1 MAĞLUP ETTİ. İLK SETİ 36-34 KAZANARAK BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLAN KARŞILAŞMADAN GALİP AYRILAN MANİSA TEMSİLCİSİ, LİGDEKİ PUANINI 6’YA YÜKSELTTİ.