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Turgutlu'da farklı sonuçlar: voleybolda galibiyet, basketbolda Fenerbahçe engeli

Turgutlu Belediyespor'un voleybol takımı Arkas Spor'u 3-1 mağlup edip ligde 3. galibiyetini aldı; basketbol takımı ise Fenerbahçe Tarfin'e 84-57 yenildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Turgutlu'da farklı sonuçlar: voleybolda galibiyet, basketbolda Fenerbahçe engeli

hafta sonu özeti

Turgutlu Belediyesi kadın voleybol ve basketbol takımları hafta sonunda farklı sonuçlar elde etti. Voleybolda Arkas Spor deplasmanından galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar moral bulurken, basketbolda Fenerbahçe Tarfin karşısında alınan mağlubiyet derslerle tamamlandı.

voleybolda üçüncü galibiyet:

TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 4. haftasında Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Arkas Spor ile oynadığı maçı 4 sette kazandı. Set sonuçları 24-26, 25-22, 21-25 ve 19-25 olarak kaydedildi ve ekip ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Sezona Venüs Spor ve Al-Ka Altın Kanatlar galibiyetleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, Arkas Spor karşısındaki başarıyla 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet istatistiğine ve puan tablosunda üçüncü sıraya ulaştı.

Erdal Kurç: "Deplasmanda önemli bir galibiyete imza attık. Oyuncularımız maç boyunca mücadeleyi bırakmadı ve kazanma isteğini sahaya yansıttı. Dört set süren maçta kazanan taraf olmak bizim için değerli. Ligde her maçın ayrı bir önemi var. Hedefimiz üst sıralardaki yerimizi korumak ve sezon sonunda istediğimiz noktaya ulaşmak"

maçın akışı:

Karşılaşma genelinde Turgutlu'nun servis ve karşılıklı blok organizasyonlarında gösterdiği dayanıklılık belirleyici oldu; setlerdeki dalgalanmalara rağmen takım son bölümde kontrolü elinde tutmayı başardı.

basketbolda Fenerbahçe engeli:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Fenerbahçe Tarfin ile karşılaştı ve mücadeleden 84-57 mağlup ayrıldı. Rakibin tecrübesi ve kalitesi, maçın belirleyici unsurları oldu.

İstemihan Örücü: "Fenerbahçe karşısında istediğimiz oyunu sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Rakibimizin kalitesi ve tecrübesi karşısında özellikle yapmamız gerekenleri uygulamakta zorlandık. Bu maçtan çıkaracağımız derslerle eksiklerimizi gidermek ve daha iyi bir takım kimliği ortaya koymak için çalışacağız. Galibiyetinden dolayı Fenerbahçe ekibini tebrik ediyoruz"

Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek için önümüzdeki maçlara odaklanacak; voleyboldaki çıkış korunmaya çalışılırken, basketbolda eksikler üzerinde çalışılarak toparlanma hedefleniyor.

TVF KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, LİGİN 4....

TVF KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, LİGİN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA ARKAS SPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ. DÖRT SET SÜREN MÜCADELEDE RAKİBİNİ 24-26, 25-22, 21-25 VE 19-25’LİK SET SONUÇLARIYLA 3-1 MAĞLUP EDEN TURGUTLU TEMSİLCİSİ, LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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