Göztepe'de hedef sezonun ilk galibiyeti, rakip Gaziantep FK

Göztepe - Gaziantep FK buluşması öncesi öne çıkanlar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, yarın evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan topladı. Gaziantep FK ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanda bulunuyor.

maçın ağırlığı ve beklentiler:

Göztepe evinde alacağı galibiyetle sezonun ilk zaferini kazanmayı hedeflerken, Gaziantep FK İzmir'den 3 puanla ayrılarak sezondaki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak. Her iki takım için de sezonun erken döneminde alınacak bir galibiyet moral ve ivme açısından önemli olacak.

göztepe'de kadro durumu ve sakatlıklar:

Ev sahibi ekipte savunmada 3 oyuncu sakatlığından dolayı görev alamayacak. Geçen sezondan beri sakatlığı süren Furkan Bayır kadroda yer alamayacak. Sezon öncesinde oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Noah Sonko Sundberg de kadroda yok. Ayrıca ligin ikinci haftasındaki Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi de Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Taraftarlara sevindirici haber ise Alexis Antunes'ten geldi. İlk hafta Samsunspor maçında sakatlık sorunu yaşayan İsviçreli orta saha oyuncusu, sonraki iki maçta forma giyememişti; 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve teknik direktör Stoilov'un şans vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi.

Her iki takım da farklı motivasyonlarla sahaya çıkacak: Göztepe evinde ilk 3 puanını alarak çıkışa geçmeyi hedeflerken, Gaziantep FK İzmir'den galibiyetle dönerek haftayı avantajlı kapatmak istiyor.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA GAZİANTEP FK'YI KONUK EDECEK.