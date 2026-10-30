Granada'da mühimmat denemesinde patlama: üç kişi hafif yaralandı

İspanya'nın Granada kenti yakınlarında, Ukrayna'ya gönderilmek üzere üretilen mühimmatların bulunduğu bir fabrikada sabah saatlerinde patlama yaşandı. Yerel saatle 09.00'dan kısa süre önce meydana gelen olayda, Granada polisinin açıklamasına göre 3 kişi hafif yaralandı.

olayın yeri ve koşulları:

Polisin verdiği bilgiye göre patlama, tesisin barut yakma bölümü olarak tanımlanan ve normal şartlarda personelin bulunmasına izin verilmeyen, girişin kısıtlı olduğu bir bölümde meydana geldi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre yaralananların durumunun hafif olduğu ve olay yerinde acil müdahale yapıldığı bildirildi.

UGT sendikası kaynakları, patlamanın fabrikanın çevresi çitle kapatılmış bir bölümünde gerçekleştirilen rutin test sırasında gerçekleştiğini öne sürdü. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin net bir açıklama yapmazken, ilgili birimlerin inceleme başlattığı kaydedildi.

tesisin geçmişi ve son kazalar:

Yerel kaynaklar, bu fabrikanın son iki hafta içinde ikinci kez kazaya karıştığını belirtti. Buna göre, 13 Ekim'de havan topu mühimmatı taşıyan bir kamyonun El Fargue'ye giden yolda devrilmesi yaşanmıştı. Fabrika, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattığı 2022'den bu yana Ukrayna için farklı kalibrelerde mühimmat ve füze bileşenleri üretiyor.

Tesisin sahibi, Çekoslovakya Grubu (CSG) bünyesindeki Slovakya merkezli savunma sanayii şirketi MSM Group olarak belirtiliyor. CSG Yönetim Kurulu Başkanı Michal Strnad daha önce şirketin Orta Avrupa'da önemli bir savunma sanayii oyuncusu olduğunu ve Çek girişimi kapsamında Ukrayna'ya tedarik zincirinde yer aldığını ifade etmişti.

Olayla ilgili resmi soruşturmanın ve güvenlik değerlendirmelerinin sürdüğü, yetkililerin açıklamalarının takip edildiği bildirildi.

İspanya’nın Granada kenti yakınlarında, Ukrayna’ya gönderilen mühimmatların üretildiği fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.