TÜİK verileri aydın'daki doğumları gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 1 Ocak-31 Temmuz 2026 döneminde ülke genelinde 501 bin 51 çocuk dünyaya geldi. Aydın ilinde aynı dönemde tutulan kayıtlarda 5 bin 394 bebeğin doğduğu ve en fazla doğumun Temmuz ayında gerçekleştiği bildirildi.

Aydın'da aylık doğum dağılımı:

Aydın'da 2026 yılı içinde aylara göre doğum sayıları şöyle kaydedildi: Ocak 825, Şubat 682, Mart 776, Nisan 658, Mayıs 701, Haziran 835, Temmuz 917. Bu veriler Temmuz ayının ilçede ilk yedi ay içinde en yüksek doğum sayısını barındırdığını gösteriyor.

Ülke genelinde illerin dağılımı:

Ülke geneline bakıldığında 1 Ocak-31 Temmuz 2026 döneminde İstanbul 81 bin 661 bebekle ilk sırada yer alırken, Tunceli 431 doğumla sondan gösterildi. Kayıtlara göre diğer bazı illerdeki doğum sayıları: Adana 13 bin 293, Ankara 28 bin 661, Antalya 13 bin 357, Bursa 17 bin 175, Diyarbakır 17 bin 641, Gaziantep 19 bin 659, Hatay 11 bin 087, Mersin 10 bin 444, İzmir 18 bin 891, Kocaeli 12 bin 831, Konya 14 bin 795, Şanlıurfa 29 bin 527, Van 10 bin 049.

Veriler, Aydın'da Temmuz ayının diğer aylara göre belirgin bir yükseliş gösterdiğini ortaya koyuyor; iller arasındaki farklılıklar ise nüfus ve bölgesel özelliklerle paralel bir görünüm sergiliyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2026 YILININ İLK 7 AYINDA 501 BİN 51 ÇOCUK DÜNYAYA GELDİĞİNİ AÇIKLADI. AYDIN İLİNDE İSE 2026 YILININ İLK 7 AYINDA 5 BİN 394 BEBEĞİN DÜNYAYA GELDİĞİ, EN FAZLA DOĞUMUN İSE TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİĞİ KAYITLARA GEÇTİ. (ARŞİV)