Tokat tanıtımı GTA 6 görselliğiyle:

Tokat Belediyesi, Grand Theft Auto VI’nın Türkiye’deki çıkışının ardından oyunun estetik dilinden esinlenen bir tanıtım klibi yayınladı. Klip, şehir simgelerini ve belediye çalışmalarını oyun görsel anlatımına yaklaştıran bir kurgu ile sunuyor. Paylaşılan yapım, kentin tanıtımına alternatif bir bakış getiriyor.

Klipte öne çıkan sahneler:

Yaklaşık 44 saniyelik klip, Tokat’ın gün batımındaki kuş bakışı görüntüsüyle açılıyor. Video boyunca Yeşilırmak üzerinde gezen tekneler, tarihi taş köprü ve dönme dolabın yer aldığı sahneler yer alıyor. Ayrıca geleneksel Tokat evleriyle çevrili dar sokaklar ve şehir mutfağından bir örnek olarak servis edilen Tokat kebabı izleyiciye gösteriliyor.

Belediye görüntüleri ve kapanış:

Klipte kentin simgelerinden Saat Kulesi de kullanılıyor. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye montuyla görünüyor; ekiplerin asfalt serimi ve ölçüm çalışmaları canlandırılıyor. Video, Türk bayrağının dalgalandığı bir sahnenin ardından Tokat Belediyesi logosu ve Yazıcıoğlu’nun isminin ekrana gelmesiyle sona eriyor.

TOKAT BELEDİYESİ GTA 6’NIN TÜRKİYE’DE ÇIKIŞININ ARDINDAN SAAT KULESİ, YEŞİLIRMAK VE TOKAT KEBABINI OYUNUN GÖRSEL TARZIYLA BULUŞTURAN "GRAND THEFT AUTO TOKAT" ADLI TANITIM KLİBİNİ PAYLAŞTI.