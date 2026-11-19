Düzce ihracatta güçlü sıçrama: ekimde yüzde 61,38 artış

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (Düzce TSO) Başkanı İshak Şengüloğlu, ilin ihracatında kayda değer bir yükseliş olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki Ekim ayı ihracat artışı yüzde 8,1 olarak kaydedilirken, Düzce’de aynı dönemde artış çok daha yüksek gerçekleşti.

İl verileri ve üyelerin katkısı:

Şengüloğlu, Düzce TSO bünyesindeki 5 bin 193 üye ve bunların içinde bulunan 503 sanayici sayesinde ilin üretim ve ihracat kapasitesinin güçlendiğini vurguladı. Oda kayıtlarına göre 152 ihracatçı üye ile 161 farklı ülkeye yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor.

Ekim ayında elde edilen sonuçlar:

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Düzce’nin Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,38 artışla 268 milyon 973 bin 496,84 Dolar seviyesine ulaştı. Ülke genelindeki Ekim ihracat hacmi ise yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar Dolar olarak açıklandı.

Şengüloğlu, il bazında elde edilen bu sonucun Düzce’nin sanayi ve ticaret altyapısının güçlendiğinin göstergesi olduğunu belirterek, üretime ve istihdama katkı sağlayan sanayici ve iş insanlarına teşekkür etti. Ayrıca Düzce’nin Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracatta 22. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Oda yetkilileri, artışın sürdürülebilmesi için üretim kalitesinin, lojistik altyapının ve pazar çeşitliliğinin korunması gerektiğini ifade ediyor. Yerel iş dünyası bu ivmenin yılın kalan aylarında da devam etmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU, “152 İHRACATÇI ÜYEMİZ İLE 161 FARKLI ÜLKEYE YILLIK 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPIYORUZ” DEDİ.