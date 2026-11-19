toplantı özeti:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yeni dönemde oluşturulan inşaat komisyonu, DTSO yeni hizmet binası, DOSKİM ve Düzce Gümrük Müdürlüğü inşaatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda projelerde gelinen nokta, protokol kapsamı ve öncelikli yapılması gereken işler üzerinde duruldu.

gündem maddeleri:

Komisyon, DOSKİM inşaatı ve projesi ile ilgili mevcut durumun tespit edilmesi, protokol şartlarının gözden geçirilmesi ve tamamlanması gereken iş ve işlemlerin belirlenmesi konularını ele aldı. Ayrıca Gümrük Müdürlüğü alanındaki altyapı hazırlıkları ve bu alanda uygulanacak adımlar, önümüzdeki günlerde yapılacak işlemler perspektifinde görüşüldü. Toplantıda ayrıca DTSO yeni hizmet binası inşaatında devam eden işler ve tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

Toplantıya Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, komisyon üyeleri, Düzce Belediyesi İmar Müdürü Kalender Aydın ve ilgili diğer yetkililer katıldı. Katılımcılar, her bir proje için protokol ve altyapı gereksinimlerinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı ve önümüzdeki günlerde atılacak adımların takibi konusunda mutabakata vardı.

Komisyon toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, belirlenen öncelikler çerçevesinde iş ve işlem takvimlerinin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı ve süreçlerin yakın takip edileceği ifade edildi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) YENİ DÖNEMDE OLUŞTURULAN İNŞAAT KOMİSYONU, ODA YENİ HİZMET BİNASI, DOSKİM VE DÜZCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAATLARIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE TOPLANDI.