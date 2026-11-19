Üniversitelerin COP31 katılımı ve sergilenen çalışmalar

Türkiye'deki yükseköğretim kurumları, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı COP31'e iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kapsamlı bilimsel katkılar sundu. YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilen süreçte, ülke genelindeki 208 üniversitenin tamamı etkinliğe dahil oldu ve toplam 2 bin 478 proje COP31 kapsamında sergilendi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31'de üniversitelerin sunduğu projeler; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, iklime uyum, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yoğunlaştı. Mühendislikten sağlık bilimlerine, tarımdan mimarlığa ve sosyal bilimlerden dijital teknolojilere kadar uzanan çalışmalar, akademik bilgi birikimini uygulamaya dönüştüren örnekler olarak dikkat çekti.

akademik görünürlük ve uluslararası iş birliği:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin Türkiye'nin küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini ve büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme yetisini gösterdiğini vurguladı. Özvar, toplantının önceki yıllardan ayrışan yönlerinden birinin üniversitelerin bilimsel çalışmalarının daha görünür hale gelmesi olduğunu belirterek COP31'de akademik boyutun ağırlık kazandığını ifade etti.

Bu katılım, üniversitelerin yalnızca araştırma üretmediğini; aynı zamanda uygulamaya dönük çözüm önerileri geliştiren kurumlar olduğunu uluslararası platformlarda gösterdi. Üniversiteler projelerini organize şekilde sergileyerek uluslararası ortaklarla etkileşim ve bilgi paylaşımı fırsatı buldu.

teknoloji ve sürdürülebilir kampüs uygulamaları:

YÖK'ün önceliklendirdiği konulardan biri olan iklim dostu ve sürdürülebilir kampüsler, üniversitelerin COP31'de öne çıkan gündemleri arasında yer aldı. Üniversiteler birkaç yıldır sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendiriliyor; uyum ve iklim dostu uygulamalar bu değerlendirmelerde önemli bir yer tutuyor.

Projelerde yapay zeka, büyük veri, dijital ikiz ve veri analitiği gibi teknolojiler; enerji tüketiminin izlenmesi, karbon emisyonlarının azaltılması, iklim verilerinin analiz edilmesi, su kaynaklarının takibi ve sürdürülebilir kampüs modellerinin geliştirilmesinde kullanıldı. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen teknolojileri, karbon azaltımı ve yeşil sanayi dönüşümü başlıklarında da yoğun çalışmalar sergilendi.

Bu çalışmaların amacı, iklim değişikliğinin etkilerinin daha doğru ölçülmesini, risklerin önceden belirlenmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve düşük karbonlu üretim hedeflerine katkıda bulunmaktır. COP31'de sergilenen projeler, üniversitelerin iklimle mücadelede hem bilgi üretimi hem de uygulama kapasitesiyle rol oynadığını gösterdi.

Üniversitelerden COP31'e 2 bin 478 projeyle bilimsel katkı