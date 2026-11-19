Kahvehanede okey masasının yeni yüzü:

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya Köyü muhtarı İbrahim İmamzade ile Amerikan Terrier cinsi köpeği Ragnar, sahibiyle günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İmamzade, kahvehaneye giderken dostunu yanından ayırmıyor; Ragnar da sahibini yalnız bırakmıyor.

Sahibiyle ayrılmıyor:

Ragnar, kahvehaneye gelirken sahibinin yanından ayrılmıyor ve zaman zaman okey masasına yanaşarak oyuncuların arasına oturuyor. Köpeğin bu rahat tavrı, mekandaki rutin akışı bozmuyor; aksine sohbetlere ve gülümsemelere neden oluyor.

Kahvehanede ilgi odağı oldu:

Vatandaşlar Ragnar'ı okey masasında görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor ve ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Oyuncular köpeğin masada vakit geçirmesine hoşgörüyle yaklaşıyor, Ragnar da sakin ve uyumlu davranışıyla dikkat çekiyor.

Yaltkaya Köyü'ndeki bu küçük sahne, hem muhtarın hem de kahvehane müdavimlerinin gündelik yaşamına sıcaklık katıyor; Ragnar kısa sürede mekanın sevilen bir misafiri hâline geldi.

RİZE’NİN HEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI YALTKAYA KÖYÜ MUHTARI İBRAHİM İMAMZADE’NİN AMERİKAN TERRİER CİNSİ KÖPEĞİ RAGNAR, SAHİBİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMAYARAK GİTTİĞİ KAHVEHANEDE OKEY MASASININ İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ.